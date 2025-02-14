名家分享~桂祥晟》新光三越氣爆案 保險理賠的重點在於「爆炸險」

從各家媒體報導來看，在氣爆前，現場似乎並沒有看到火花、火光或明確起火的狀況，倘若如此，則各承保新光三越及其店櫃的保險公司，是否要理賠保險金，關鍵在於保戶有無投保商業火險附加的「爆炸險」。

◎ 桂祥晟

一般來說，商業火險的保單，承保範圍僅包括「火災」及「爆炸引起之火災」，不包括「爆炸」或者「火災引起之爆炸」。關於「爆炸」或者「火災引起之爆炸」，應該要投附加的「爆炸險」，保險公司才會理賠。

新光三越12樓整層玻璃幾乎全炸毀。（記者許國楨攝）

民國83年10月，台北市的可磨坊麵包店發生爆炸，隨後引起大火，現場損失慘重。但是保險公司拒絕理賠，報紙報導：「各樓層的玻璃瞬間都震碎一地。」鄰居A證稱：「聽到轟然一聲，隨即看到窗外一團紅火和黑煙冒出。」鄰居B證稱：「聽到爆炸聲，看到新生南路一三六之二號後面有火光燃燒。」

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保險公司主張拒絕理賠，理由是爆炸或者火災引發之爆炸，都不屬於火災保險的承保範圍。法院最後判決保險公司勝訴，雖然判決理由與承保範圍無關，但這是一場明確在「火災」與「爆炸」認定上激烈交鋒的訴訟。

台中新光三越氣爆現場遍佈炸得扭曲的器具，搜救難度高。（中市消防局提供）

從今天（0213）新光三越氣爆案的各家媒體報導來看，在氣爆前，現場似乎並沒有看到火花、火光或明確起火的狀況，倘若如此，則各承保新光三越及其店櫃的保險公司，是否要理賠保險金，關鍵在於保戶有無投保商業火險附加的「爆炸險」。

（作者曾任澎湖縣社會處長）

本文經授權轉載自桂祥晟臉書

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