自由開講》金蛇年 對教育的期許

◎ 林彥佑

寒假期間，幾位好友，彼此暢談在教育現場的甘苦談，我們都有一些期許，也希望教育當局，可以聆聽我們的心聲。

許多歐美國家學童上學的時間都比台灣短，建議教育當局可以試辦縮短學童在校時間，以充實家庭功能。圖為學童上課情形。（資料照）

一、行政可以減量。眾所周知，這個口號已經喊了十多年了，但若問中小學教師，恐怕大多數的教師都無感，更多行政人員更是無法準時下班。因此，若可以確實做到行政減量，減少不必要的訪視、評鑑、諮詢等，應該是一大福音。

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二、管教權的明確界限。現今的管教權，是讓許多教師棘手的事，也因為過於棘手，所以許多教師決定放手不管，甚至丟下一句：「那又不是我的孩子」。當教育已經走到這種地步，教育當局是否應該立出教師的管教範圍以及資源。

三、零霸凌的期待。教育界喜歡喊「零」，舉凡零容忍、零體罰、零拒絕；或許可以朝向「零霸凌」來努力，但這是一條長遠的路。目前存在著親、師（教師、行政）、生的各種霸凌關係，這是需要更多教育倡導，例如情緒管理、溝通技巧…等。

四、親職教育再加強：在教育現場，吾人都期待可以與家長好好合作，也因此，親職溝通、親子教育是亟須加強的。許多的管教、霸凌問題，都是源自於親職之間的衝突與溝通不良。建議政府可以在某些條件下，強制部分家長參與親職教育講習。

五、回歸語文基本功。這幾年，大量強調科技融入，導致許多師生都將心思著重於「科技」。不可否認，這是一股趨勢。然而這三年多來，我們看見語文基本能力逐漸弱化，這是令人憂心的；況且，語文力是所有學科之母，也是陶養人格重要的關鍵。因此，建議當局應再回到語文基本功來思考。

六、上下學時間。筆者日前從芬蘭回來，得知該國孩子比我們晚上學，比我們早下課，歐美許多國家均是如此。或許台灣無法馬上改變，但或許可以先選擇某些學校試辦，再逐步推動，亦是可行之道。許多研究指出，在學校時間太久，與學習未必呈正相關，況且也失去了社會與家庭的功能。

進入蛇年，希望教育大小事，蛇麼都如意。謹以幾點個人的淺見，提供給教育當局。儘管台灣的教育，無法「蛇」我其誰，但也要「嘶嘶」在在地踏實辦學。

（作者為國小教師）



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