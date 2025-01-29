自由開講》中共滲透歐洲內幕公開：法國國安單位敲警鐘

◎茜茜

近年來，中國對外滲透行動越發頻繁，從政治到經濟、科技到軍事，無所不包；法國最新調查紀錄片《法國－中國：秘密戰爭》首次全面揭露中共如何運用多層次的手段，在法國進行技術竊取、政治影響滲透和文化操控。

這一系列行動凸顯中國透過灰色地帶戰略對西方民主國家構成的挑戰，其手法和深度也讓臺灣等中共威脅的最前線國家感同身受；面對中國的全方位滲透，國際社會必須採取有效對策，臺灣也應從中汲取經驗，以強化自身安全與國際合作；以下將分四段探討中國滲透行動的特點、影響，以及應對策略。

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法國紀錄片揭露，中國利用參與歐洲「伽利略」衛星導航計畫竊取機密，秘密研發自己的「北斗」導航系統。（法新社檔案照）

中國對法國全方位滲透的手段與影響

中國對法國的滲透涵蓋政治、科技、文化和軍事等領域，其目的是竊取技術、影響決策、擴大文化影響力，進而實現中共的戰略野心；紀錄片揭露中國藉由招募法國退役飛行員，加速解放軍空軍的發展，同時以駭客攻擊航太產業、盜取技術數據，使中共航空產業迅速彎道超車；此外，中共利用「伽利略」計畫竊取歐洲導航技術，發展自己的「北斗」系統，更進一步霸佔國際導航頻段，對法國等西方國家構成長期威脅；這些行為不僅衝擊法國國家安全，更損害國際產業公平競爭環境，顯示中共滲透的系統化與野心。

中共滲透臺灣與其他國家的差異

相比法國等西方國家，中共對臺灣的滲透更具特殊性和針對性，臺灣身處中共威脅的最前線，滲透手段更傾向於政治滲透、軍事挑釁與經濟壓迫，並伴隨意識形態與輿論操控，中共在臺灣利用假訊息和代理人進行輿論操縱，企圖分化臺灣內部，削弱國內對抗中共的意志；同時，也透過商業關係和跨國合作滲透臺灣的科技產業，甚至派遣間諜進入學術與軍事機構；相比之下，中共對西方國家的滲透更多聚焦於竊取高科技和產業機密，並利用經濟利益拉攏政商菁英，滲透策略針對性明顯，展現出對不同國家因地制宜的滲透模式。

紀錄片對中共形象的國際影響

《法國－中國：秘密戰爭》的播出，不僅喚醒法國民眾對中共滲透的警覺，也為國際社會提供了一個深度剖析中共灰色地帶行動的案例；隨著中共在歐洲的滲透行動被揭露，勢必加劇歐洲國家對中國的戒心，推動更多防範措施出臺；同時，該紀錄片也對中共塑造的國際形象造成沉重打擊，使其試圖以「和平崛起」之名行霸權之實的企圖更難以為繼；透過這部紀錄片，西方國家可能更加團結，共同應對中共帶來的多重挑戰。

共同反制中共全方位滲透的策略

法國紀錄片揭露北京在法國從政治、文化、科技到軍事全方位的秘密作戰。法國國安單位證實已採取反間諜措施。示意圖。（法新社檔案照）

面對中共的全方位滲透，國際社會與臺灣必須加強合作共同應對；首先，西方國家應建立跨國情報分享機制，協助識別並反制中共間諜行動；其次，應加強對戰略性產業的保護，強化對高科技出口的審查，防止技術外流；此外，臺灣應以法國經驗為鑑，完善國內相關法規與措施，對涉及中國背景的機構與活動進行更嚴格的審核與監控，並與理念相近國家合作，共同捍衛民主價值與國家安全；唯有透過多層次的聯防合作，才能有效遏制中共滲透擴張，維護國際秩序的穩定。

結語

中共全方位滲透行動已成為全球性挑戰，從法國的案例中可見，中共的灰色地帶策略具有高度隱蔽性與系統性，亟需國際社會共同反制；臺灣作為中共威脅的最前線，更需從中汲取教訓，加強內外防線，與國際合作應對挑戰；未來，唯有凝聚全球力量，才能有效抵禦中共的滲透野心，捍衛民主自由的價值。



（作者為研究生）

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