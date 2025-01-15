自由開講》中共核心目標 分化台灣社會

◎衛重華

中共的認知作戰並不區分台灣的內部派別。對中共而言，藍營主張的「中華民國」立場是一種分裂中國的「障礙」，而綠營的台灣獨立立場則更是中共眼中的主要威脅。因此，中共的資訊戰策略集中在製造台灣內部矛盾，削弱人民對政府的信任與社會的凝聚力，從而降低台灣的抗敵能力

散播M1A2T戰車的「地表最貴」迷因，試圖削弱人民對國防的支持。圖為美軍M1A2戰車。（資料照，取自美軍DVIDS）

首先中共利用假消息與操作輿論，針對台灣的軍購、兩岸關係和內部政策，激化支持藍營與綠營民眾間的對立。例如，散播M1A2T戰車的「地表最貴」迷因，試圖削弱人民對國防的支持；再如，假冒國民帳號抹黑特定候選人或執政黨政策，干擾選舉秩序。

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接續，中共以「疑美」「疑軍」「疑賴」的論述，試圖讓台灣民眾對美國支持失去信心，對軍事防衛能力產生懷疑，對執政黨政策感到不滿，最終達成削弱台灣整體抗壓能力的目的。近期甚至透過偽造的國際媒體如《波希米亞日報》，向全球散播有利於「一中原則」的訊息，削弱台灣的國際支持。

台灣是一個多元社會，但在國家安全與生存問題上，唯有團結才能真正抵禦外部威脅。中共的資訊戰意圖將台灣內部分裂成對立的陣營，但事實上，我們的共同利益遠大於彼此的分歧。無論是支持「中華民國」還是「台灣」，台灣人民的共同信念都是對民主自由的追求。

中共的資訊戰挑釁我們的制度，台灣人民應以捍衛民主價值為基礎，共同抵抗中共的滲透。台灣的地緣政治環境決定了我們必須擁有堅實的國防能力，這不僅是政府的責任，更是每位公民的責任。

中共的軍事威脅與資訊滲透目的在於削弱台灣的防禦能力，任何對國防政策的批評，都應基於理性討論，而非被假訊息操控的對立情緒；此外中共的資訊戰企圖綁架藍綠意識型態，將國家安全議題政治化。唯有超越藍綠之分，回歸2300萬人的共同命運，才能在國際與內部戰場上形成真正的團結力量。

中共的軍事威脅與資訊滲透目的在於削弱台灣的防禦能力。圖為去年習近平出席全新戰略性兵種「解放軍信息支援部隊」成立大會。（歐新社檔案照）

認知作戰威脅的是台灣全體人民，而非單一政黨。筆者個人建議，政府應整合各黨派與民間力量，共同成立應對中共資訊戰的專責機構，而教育上應超越政黨立場，強調媒體素養的重要性，幫助每位公民辨別假訊息，避免被中共操作，承認台灣內部的歷史與文化多樣性，並透過對話促進共識，將中共的分化策略化為團結的契機。

對於國際社會，台灣應持續與國際夥伴合作，揭露中共的資訊戰手段，爭取更多民主國家的支持。總而言之，中共的資訊戰不分藍綠，挑釁的目的是台灣的整體社會與國家安全。作為台灣人民，我們必須以2300萬人的共同利益為核心，團結一致，抵禦來自極權體制的挑戰。唯有超越政黨意識型態，強化愛國認知與全民共識，才能在這場資訊戰中守住台灣的民主自由與生存空間。

（作者為現役軍人）

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