自由開講》一位助理的真實觀察：中國如何滲透台灣宗教組織

芮俊

今日因為一間宮廟提供的農民曆中，放入大量的中國統戰資訊，引起大家重視中國滲透台灣宗教的意圖，作者曾擔任過議會助理，對於宮廟生態有些瞭解，特撰文敘述一下這個情況。

宮廟組織之間，流行一種進香參拜活動，俗稱為「進香團」，主要內容是前往外縣市的名廟參拜，原先作者也不是非常了解「進香團」的魅力何在，納悶家中長輩沒幾週就要跟著去進香，真的有這麼喜歡拜拜？直到作者成為議會助理，參與了幾次進香活動，才發現這是有原因的；而中國也看準了這個原因，進一步對台灣宮廟組織進行滲透。

中國讓地方宮廟第一線來執行統戰，比中國這個外人花光錢、講破嘴更有用。（資料照）

如果讀者留意家中長輩的用語，他們現在很少會說去「刈香」，而是說去「遊覽」。因為「進香團」大約上午六點出發，下午六點回歸，長達十二小時，只會安排一處宮廟參拜，真正「刈香」的時間大概只有一小時，大多時間就是在遊覽車上唱歌、喝酒，以及吃飯，逛遊覽車商店。對於老人家來說，進香團提供了一個與其他人互動社交，以及出門看看走走的機會。

參加「進香團」需要收費，一人約五百元以內，不過實在非常划算，都不用說遊覽車資、保險、中午的七菜一湯，重點在於回程後，宮廟主委都會設席擺宴，為參加的人接風洗塵，這才是重點。豐盛的辦桌料理，以及免費提供的酒水飲料，光是這一餐就已完全值回票價，所以許多人樂此不疲的原因，坦白說就是「貪小便宜」，也促成中國統戰單位可以輕鬆滲透宮廟的關鍵。

台灣是個移民社會，多數的民間信仰與中國有高度重疊，而中國利用這個機會，鼓勵台灣宮廟「回到」中國參拜謁祖。於是「進香團」開始進化，原先都是「國內一日遊」，進階為「中國五日遊」。且為了避免「費用」成為一項阻礙，畢竟機票、住宿動輒上萬，實在會影響許多人的參加意願，因此中國主打「落地接待」，只需要自付機票錢，到了中國的一切食宿、交通則由當地埋單，後來甚至傳出就連機票錢，到了中國當地，都能全數退回。等於不用花任何一毛錢，還能夠去中國玩五天，可以說根本就是「統戰進香團」。

中國希望達到的效果就是如此，只要人一來到中國，自然有辦法讓他們把「中國有多好」的觀念帶回台灣，而中國也看準了老年人愛分享的習性，只要洗腦一個成功，這個投資就是賺到。

另一方面，中國也有備案，知道多數台灣人不是這麼好收買，不是參加了「統戰進香團」後，就會認同與中國統一。可畢竟拿人手短，吃人嘴軟，卻至少會認為這是宮廟組織在為鄉親謀福利，讓這些宮廟組織在地方上更站得住腳，家中長輩對這些宮廟組織的信任以及情感更加濃厚，加深彼此黏著程度，造成了宮廟組織獲得了更大的影響力。

所以，中國當然是選擇抓這個「肉粽頭」，讓這個「肉粽頭」第一線的來執行統戰，這比中國這個外人花光錢、講破嘴更有用。因此今天才會看到有宮廟組織中的結緣書、農民曆，敢光明正大的置入統戰資訊，明目張膽干預台灣總統選舉，也證明了中國力量已經滲透台灣基層之深。統戰就在身邊，統獨才不是假議題。

（議會助理）

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