矢板明夫觀點》八炯的中國對台統戰的影片

他們透過合作的方式，對台灣的網紅進行言論操控，旨在製造分裂與混淆。而很多台灣網紅為了一點蠅頭小利，不惜出賣自己的故鄉、親人、朋友。值得大家警惕。

◎矢板明夫

12月7日在網路上最熱鬧的話題，應該是著名網紅八炯新上架的有關中國對台灣統戰的紀錄片了。相信有很多觀眾都受到了強烈的啟發與震撼。

這部影片，使大家認識到了中共對台灣的統戰行動的諸多層面，呈現了中國統戰部門的日常操作和對台灣網紅的收買行為。有些內容雖然以前也有媒體報導過，但是這一次，透過影片中具體的人物對話，將許多細節展現出來了。

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著名網紅八炯新上架的有關中國對台灣統戰的紀錄片。（取自貼文）

有一些事實很有意思。比如說，中國的對台部門的經費已經大大不如以往。他們收買台灣網紅，從前是毫不吝嗇地支付全部費用，如今卻變得謹慎，甚至討價還價。顯示出這些出賣台灣的網紅們現在所能獲得的利益，已經大幅降低了。

其次，影片提到的數名網紅的立場不斷反覆，顯示出統戰手段的廣泛性和複雜性。尤其是華僑學校被指出直接隸屬於統戰部，每年畢業數以百計的台灣學生，直接對台灣社會造成潛在影響。華僑學校的畢業生今後還會源源不斷地回到台灣社會，這一點非常令人憂心。

此外，影片強調了台商在和中國合作時的風險，指出了很多台商在當地被剝削的例子。不但財產有可能被巧取豪奪，甚至生命也會受到威脅。台商在中國做生意時，需要清楚明瞭這種潛在的危險。

影片還揭露了中國最主要的攻擊、抹黑對象，是台灣的社會制度和民進黨政府，企圖破壞台灣的政治環境。

他們透過合作的方式，對台灣的網紅進行言論操控，旨在製造分裂與混淆。而很多台灣網紅為了一點蠅頭小利，不惜出賣自己的故鄉、親人、朋友。值得大家警惕。

八炯的這部紀錄片相當有價值，讓大家認識到台灣面臨的挑戰是多麼艱鉅。台灣社會以及執政黨，不但要提防來自對岸的各種滲透，也不能夠只守不攻，應該想一些反制措施。

#矢板明夫

（作者為日本旅台新聞工作者，「印太戰略智庫」董事長兼執行長）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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