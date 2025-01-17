自由開講》破解中國對台的隱形控制 從誘台人辦中國身分證談起

◎ 茜茜

近年來中共持續透過多種手段滲透臺灣，從共諜案到利用中國身分證吸收臺灣民眾，逐步威脅臺灣內部的國家安全與社會穩定；近日網紅八炯爆料中共在新北與臺中設有據點，協助民眾辦理中國身分證，此事再次揭露中共對臺滲透的險惡行徑；面對此等挑戰，臺灣不僅需強化反滲透能力，更應藉助國際支持，全面揭露中共的擴張野心，共同守護民主與主權。

網紅八炯爆料中共在新北與臺中設有據點，協助民眾辦理中國身分證，顯示中共正試圖建構一套「隱形控制」的體系，以長期改變臺灣的政治與社會結構。（翻攝自八炯臉書）

中共滲透臺灣的多面向策略

中共對臺滲透不僅局限於傳統的軍事威脅，還透過諜報網絡、經濟利益及身分認同改造等方式滲透臺灣內部，從共諜案到協助辦理中國身分證的據點，中共旨在削弱臺灣民眾對主權的認同，甚至企圖利用臺灣人成為其情報網絡的一部分；這些行為不僅違反國際法，也對臺灣的民主體制構成嚴重挑戰，特別是透過中國身分證的滲透，顯示中共正試圖建構一套「隱形控制」的體系，以長期改變臺灣的政治與社會結構。

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臺灣如何反制中共滲透行為

面對中共的步步進逼，臺灣應採取多元策略進行反制；首先，政府應強化內部法律制度，針對持有中國身分證並從事不法行為者加以嚴懲，並對相關人士建立完整監控機制；其次，加強國內民眾的反滲透教育，讓更多人了解中共滲透的方式與危害，建立社會對抗滲透的共同意識；此外，提升情報單位的專業能力，追蹤並瓦解中共在臺設立的非法據點，防止其持續運作並擴散影響。

國際社會如何協助臺灣抵禦滲透

中共的滲透行為並非僅針對臺灣，其他民主國家也面臨類似挑戰，因此國際社會應站在同一陣線，共同防堵中共擴張的觸角；首先，國際組織與民主國家可提供臺灣反情報技術與經驗，協助提升臺灣的安全防禦能力；其次，透過國際平臺揭露中共對臺滲透的證據，呼籲更多國家支持臺灣的反滲透行動，並聯合譴責中共干涉他國內政的行為；最後，強化國際經濟與科技的合作，以減少中共利用經濟依賴作為滲透工具的可能性。

捍衛主權與民主的重要性

中共對臺滲透的最終目的是削弱臺灣主權，並為未來可能的統一行動鋪路，臺灣作為亞太地區民主的燈塔，必須團結國內外的力量，堅守對民主自由的信仰；只有透過國內法律的嚴密執行、國際合作的強化以及全民意識的提高，才能有效抵禦中共的滲透威脅；在國際局勢日趨複雜的背景下，臺灣需要將這些挑戰轉化為向世界展現堅韌與團結的契機，成為抵抗專制擴張的重要典範。

（作者為研究生）

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