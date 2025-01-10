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名家分享～小城綾子》自由民主不是憑空而來 卻會在錯誤選擇中消失

兩年了，凝心沒減，憂心更甚。來讀李筱峰教授的《小瘋人生》吧！ 自由民主不是憑空而來，卻會在錯誤的選擇中消失。
名家分享

名家分享

2025/01/10 17:34

◎小城綾子

兩年了，凝心沒減，憂心更甚。來讀李筱峰教授的《小瘋人生》吧！
自由民主不是憑空而來，卻會在錯誤的選擇中消失。

2年前貼文有感
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我讀《小瘋人生》

《小瘋人生》。（取自貼文）《小瘋人生》。（取自貼文）

開始讀李筱峰教授的《小瘋人生》後，我發現自己竟和爸爸讀筱峰教授專欄文章的習慣一樣：也會畫重點。那是一種閱讀當下同感、同理，或被感動，覺得值得記憶、收藏⋯諸多緣由的自然舉動吧？！但書中這種想畫重點的片段實在太多了，有些我乾脆就在那個章節前打勾，一方面代替畫整篇，一方面便於日後再翻閱。

在《小瘋人生》中，許許多多生命中的小故事自然流露出李筱峰教授善良、正義感、同情弱勢、堅持原則、追求自由民主⋯的人格特質。原打算三冊讀完再寫感想，但我邊讀，感觸邊如潮湧，才讀完上冊，內心的感受已多到不知從哪裡寫起。

那麼就先簡單分享幾則書裡的小故事吧！

1. 小時候筱峰偷偷盛白米飯和生活清苦的鄰居小孩換番薯籤，阿嬤知道後 不但沒責備他，還吩咐他飯要盛多一點。祖孫二人的慈悲善良令人感動。

2. 小二時，數學教到兩位數的減法，母親告訴他個位數不夠減要向隔壁的十位數借過來減，他立刻反問：如果隔壁不借我們怎麼辦？（以人文世界思考數學問題）。讀到這裡我忍不住失笑，腦海立時浮現小二的筱峰握著鉛筆仰頭問媽媽這話的畫面。

3. 寫三舅睡夢中被刑警帶走的白色恐怖事件，外公外婆家陷入愁雲慘霧，為了打聽三舅下落，不斷應情治人員要求疏財賄賂他們，外公家裡從此陷入窮困⋯⋯。

3. 寫被壓抑的母語，導致台灣人習慣性的自我歧視，甚至認為講母語的族群比起講「國語」的族群低人一等，母語被歧視發酵至今。這個篇章我讀來感觸頗深，尤其在我接觸台語文學，寫了台語小說之後的今天。

4. 寫諸葛四郎、真平、阿三哥、大嬸婆。諸葛四郎的作者葉宏甲原先畫的是反映社會現象的寫實作品，沒想到二二八事件被列整肅對象，險些喪命；接著白色恐怖仍難逃劫運被捕，葉母變賣家產，多方打通關節，才結束他10個月的黑牢。

5. 寫高中開始閱讀大量課外書籍（胡適、羅素、殷海光⋯⋯）改變了思想，奠下往後著書立說的基礎。大學時發表批判當時教育現象的文章被記過甚至被政大勒令退學。（後來讀師大歷史研究所，還當了教授）

6. 感念生命的多位恩師，從國小到大學。情感真摯動人⋯太多了，講不完，道不盡。自己買來看才過癮。
這些日子⋯⋯⋯

凝心嗎？憂心嗎？
來讀李筱峰教授的《小瘋人生》吧！

對政治、對國家認同無感嗎？
來讀李筱峰教授的《小瘋人生》吧！

容易被網路訊息左右，產生憤怒、厭惡、仇恨情緒嗎？
來讀李筱峰教授的《小瘋人生》吧！

自由民主不是憑空而來，但卻會在錯誤的抉擇中消失。

#台灣的民主化正是由一群瘋子衝出來的——李筱峰

（ 作者為作家）

本文經授權轉載自小城綾子臉書

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