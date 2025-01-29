林修民 半導體看天下》地緣政治下盧森堡給台灣的啟示

近年來台灣隨著半導體在世界上的主導優勢、而在地緣政治上亦發受到國際矚目。而筆者去年藉參觀2024巴黎奧運的機會，順道拜訪了盧森堡，在了解其地理歷史，發現跟台灣有著頗類似的狀況，或許盧森堡的狀況可以藉我們參考。

◎林修民

本文刊出時正值春節、筆者也在這祝各位讀者蛇年行大運。

近年來台灣隨著半導體在世界上的主導優勢、而在地緣政治上亦發受到國際矚目。而筆者去年藉參觀2024巴黎奧運的機會，順道拜訪了盧森堡，在了解其地理歷史，發現跟台灣有著頗類似的狀況，或許盧森堡的狀況可以藉我們參考。

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盧森堡市的地理天險。（作者提供）

盧森堡的關鍵地理位置成了地緣政治的爭奪點

如果大家去看一下盧森堡的地理位置就會發現，盧森堡跟台灣一樣土地面積都不大（至少對其相鄰旁邊的大國而言），盧森堡這個小國只有2,586平方公里，面積大概只有北北基加起來而已。

盧森堡的東邊是德國，南邊則是法國，而其首都盧森堡市是地理上的戰略要塞（上圖），故歷史上常成為兩邊的大國爭相搶奪的地理位置，而台灣的地理位置在過去也遇過兩邊大國中國與日本武力爭奪的焦點，在地理位上，我們與盧森堡頗為類似。

盧森堡20世紀前歷史

在稱霸歐洲的（西）羅馬帝國瓦解後，繼而是德法與盧森堡共同的祖先法蘭克王國興起。而法蘭克王國後分裂為東法蘭克王國（德國）、西法蘭克王國（法國）和中法蘭克王國之後，盧森堡也跟著捲進德國和法國，甚至還包括西班牙等歐洲列強之間裡的紛爭中。

盧森堡在歷史上經歷過西邊法國（拿破崙）的統治，也經過北方的荷蘭（西班牙）統治，最後在19世紀隨著比利時脫離荷蘭統治獨立。

20世紀後地緣政治的干擾

雖然盧森堡人不喜歡捲入鄰居大國的紛爭，選擇中立過生活，但還是難逃鄰居的霸凌。第一次世界大戰盧森堡就被東邊的鄰居德國佔領。當時的盧森堡大公（國家元首）- 瑪莉、阿黛拉伊德非常親德國，主張盧奧一家親（台灣人看來非常具有既視感），最後德國戰敗，其只好退位，將位子讓給其妹妹夏洛特。

過沒多久納粹捲土重來又再次佔領了盧森堡。夏洛特並沒有像她姐姐一樣親德，選擇流落外國等待國家恢復之機，最後納粹戰敗再回到國內，現在的盧森堡名義上的元首-大公儲就是夏洛特的曾孫。

目前世界上數一數二富有的國家

盧森堡目前堪稱是全球最富有的國家之一。如果讀者有去過歐洲就知道，歐洲國家雖然有錢，但路邊的公廁除了少數例外，絕大多數都是要收費的，但盧森堡卻是例外，在盧森堡的所有公廁都是免費的。

盧森堡行駛中的火車。（作者提供）

而且不只公廁免費，連全國所有的大眾交通工具全部都是由國家出錢免費的，所以號稱全球最便宜的鐵路商務艙就是在盧森堡，因為經濟艙免錢，商務艙只需要加一點價格就可以升等。

而盧森堡之所以國家富有，由於國家內需市場及小，收入幾乎全部來自出口。過去早期的主要出口營收來自鋼鐵，但其政府很早就意識到產業升級的重要，現在國家財源最大的來源是來自金融服務業。

盧森堡人鑑於過去被西邊的法國拿破崙占領，當時可被稱為盧森堡自古為法國不可分割的一部分，或是被東邊的納粹佔領，也可被說為盧德一家親。但盧森堡人選擇做自己，並沒有寄望於德、法兩個大經濟市場而決定當別人的一部分。

利用地理天險的地下隱藏碉堡。（作者提供）

自由來自自立自強

經濟上不全靠德、法等市場，以免被鎖入人家的市場而遭遇國家威脅。國防上盧森堡也是靠自己，上圖我們可以看到盧森堡人利用自己的地理優勢，往地下建立隱藏的碉堡，上圖中的石壁窗口都是可以配置武器的地方。

憲法廣場的地標 – 黃金少女。（作者提供）



台灣因半導體興旺但半導體並不是台灣的全部

近年來台灣因半導體興旺，屢屢成了國際上的焦點，彷彿有了台積電這個護國神山，中國就不敢對台灣動武，但這個論點時也給台積電帶來很大的壓力，好像全台的命運都要靠台積電，對台積電的經營階層真的相當沉重。

事實上、不管有沒有台積電，台灣都如盧森堡一樣，處於大國地緣政治的關鍵位置，就算沒有台積電，台灣都是周邊大國想要的目標，而且台灣又跟盧森堡一樣，都有被西邊中國、東邊日本侵略的歷史，兩國命運高度相似。

盧森堡或許可以給台灣的未來借鏡

盧森堡也由於地理位置關鍵，也常被認為是歐盟第三首都，歐洲法院、歐洲審計院都設在盧森堡，而這也造就盧森堡人國際化的基因。

盧森堡教育從小開始正式教育就要求多種語言，因為不管從地理或是歷史上，德法都是盧森堡不可能完全脫離的因素。因此、盧森堡的孩童小學時必修法語、中學必修德語，當一個國家有超過一種官方語言存在時，英語必定也會是其中一種，所以幾乎所有盧森堡人都懂英德法三種語言。

中文與日文作為教育雙語言

回頭看看台灣，台灣跟盧森堡不管在地理或是歷史狀況類似，或許、台灣的官方教育也可以參考盧森堡，正式教育、小學時學中文、中學時學日文，作為一個海洋國家，多語言本來就是貿易的基礎，這其實是值得台灣基礎教育參考的一部分。

（作者為科技專欄作家）

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