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民主之盾》敵人已在境內：從馬英九訪中到復康聯盟黨的陰謀談起

民主之盾

民主之盾

2025/01/13 19:00

◎林子堯／台大政治系博士生

去年底馬英九前總統訪中，多次講出親中言論，傷害國民情感，日前又接獲臺灣高等檢察署臺中檢察分署調查發現「復康聯盟黨」主席屈宏義涉嫌長期接受中國資金援助，並密謀引導解放軍進犯臺灣一事，內政部並已表示將依法聲請解散該政黨。

去年底，前總統馬英九再次訪中與國台辦主任宋濤會面。（馬英九基金會提供）去年底，前總統馬英九再次訪中與國台辦主任宋濤會面。（馬英九基金會提供）

事實上，不論是馬英九，還是復康黨，這些人都長期待在台灣內部，深入肌理，對台灣的傷害難以言喻。內政部繼去年聲請解散「中華統一促進黨」後，今年再度針對復康聯盟黨採取行動，顯示政府對於親中勢力的嚴正態度與強硬立場，但對於在國內滲透傷害台灣的陰謀，國安單位必須詳加防範，不可大意。

根據臺中高分檢的調查，屈宏義與解放軍諜報機構有密切聯繫，來臺期間涉嫌吸收多名退役軍人，意圖在臺建立組織，進而引導解放軍進犯臺灣。此外，其行為還涉及刺探美國在臺協會（AIT）等機構的相關情報。這些行為不僅企圖破壞我國政府的正常運作，也試圖削弱臺灣與盟國之間的合作關係，與當年國共內戰時期的滲透手法如出一轍。

「復康聯盟黨」主席屈宏義涉嫌長期接受中國資金援助，並密謀引導解放軍進犯臺灣。（本報記者翻攝）「復康聯盟黨」主席屈宏義涉嫌長期接受中國資金援助，並密謀引導解放軍進犯臺灣。（本報記者翻攝）

過去曾加入「中國共產黨台灣省工作委員會」，並曾在台灣與國民黨對抗後被捕而入調查局研究中共的曾永賢先生，在「從左到右六十年：曾永賢先生訪談錄」一書中提到，中共不只從外部要入侵台灣，更難防範的是內部勢力對台灣各層面、各機關的滲透。相較馬英九前總統，曾經擔任過台灣最高領導人，卻為了訪問中國而不惜做出有損國格、有辱台灣尊嚴的發言。

曾永賢在1990年代獲得李登輝前總統重用，擔任過總統府國統會研究委員、國策顧問、資政等職，並代表政府赴北京密會時任中國國家主席楊尚昆，但卻從來不忘自己對台灣的使命，從未說過有辱國家尊嚴的話。

曾永賢先生在書中還曾提到，他最擔心的事情是有一天中共能夠以不戰而降台灣，透過內部勢力來瓦解抗敵意志。從這次屈宏義事件，到前年曾發生航特部一名謝姓中校，遭策動擬駕駛駕駛「CH-47契努克」軍用直升機投共，甚至翻拍我軍防衛計畫「固安作戰計畫」，都是中國試圖從內部瓦解抗敵意志的案例，試圖讓台灣內部的安全界限蕩然無存。

統促黨發言人張孟崇涉收受中共金援影響我國選舉。（檢方提供）統促黨發言人張孟崇涉收受中共金援影響我國選舉。（檢方提供）

有鑑於屈案及統促黨案例，未來內政部與陸委會，應當加強對涉嫌收受中國資金的政黨進行全面調查。過去多次選舉均有「紅色勢力」影響的跡象，但司法判決中卻少見對此類行為的重判案例，未能產生足夠的威懾力。即便法律的處理有限，行政部門在調查屬實的情況下，仍應依據現行法規解散相關政黨，以維護國家安全。

至於法律面，可以考慮推動修訂《反滲透法》，明確援引《中華民國憲法增修條文》的相關規範，旨在確保任何接受境外敵對勢力資助、試圖顛覆我國憲政秩序的政黨不得存在。雖然相關修法曾遭在野黨批評，但從內政部與臺中高分檢的調查結果可見，確有政黨涉及接受中國資金，企圖損害我國安全，甚至威脅盟國利益。

另外也建議退輔會與國防部，需密切注意退役軍人赴中活動的情況。特別是針對像是呂禮詩事件，對於校級以上退役軍官且領有終身俸者，若參與中國共產黨相關黨政軍活動，也應修法取消其月退俸，而不是成為中國利誘破口。此次事件中的屈宏義身為退役校級軍官，其是否領取終身俸應立即查明，應避免出現共諜利用我國資金從事危害國家安全的行為，這對繳納稅金的國人而言極不公平。

軍人對國家應負有終身忠誠義務，不得接受敵對勢力資助以損害我國政府。內政部聲請解散復康聯盟黨的行動，符合國家安全與民意期待，也彰顯我國對盟友安全的堅定承諾，相信國人會予以支持。

至於馬英九前總統，因為卸任總統禮遇已經結束，難以從制度面對其行為進行追溯懲處。但我們仍希望曾任總統職務者，應該要時時以台灣為念，而非在外發表不利台灣、有利中國，甚至說出要相信習近平的言論，這對國際視聽與台灣地位都有極為不利的影響。

我們仍須時時提防，敵人已在境內，特別是有許多民代勤跑中國，近期又有爆出民代疑似持有中國身分證，未來應當嚴加防範擔任公職者與中國的互動方式。曾永賢先生生前曾說，我們每制定一項政策，都該思考對中國有利還是不利，現在藍白聯手在台灣惡搞財務秩序的法案，若國家破產，對誰有利，相信答案不辯自明。

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