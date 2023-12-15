民主之盾》國民黨副主席選前率團訪中 時機不宜動機不明

國民黨副主席夏立言「再度」在關鍵時刻率團前往中國訪問，這是夏立言繼去年八月到現在第四度前往中國。趙少康說「夏立言訪中，不必大驚小怪」，選前如此風吹草動，藍營高層卻要親臨一心想併吞台灣的中國，怎麼可以如此雲淡風輕，想必是期待夏立言能帶回活路、活水，諷刺的是，藍營基層早已受不了利誘，蜂湧朝貢尋租「介選財」。

吳瑟致／台灣韜略策進學會副秘書長

又來了，國民黨副主席夏立言「再度」在關鍵時刻率團前往中國訪問，這是夏立言繼去年八月到現在第四度前往中國，由於台灣總統大選投票日進入倒數階段，剩不到一個月的時間，夏立言為何選在此刻赴中確實啟人疑竇！國民黨解釋是為了應台商邀請參加活動，說要聽聽相關意見，但這樣的說法顯然是冠冕堂皇的說詞，反而是因為媒體揭露，這趟秘密訪中的行程更顯得神秘不可告人，堂堂一個百年大黨的副主席，跑去中國「聽取意見」比留在國內輔選還重要，再多的解釋都難以說服。

選前赴中半個月 只為參加台商活動？

當然，夏立言要去哪是他個人的自由，而且早已不是馬英九執政時的陸委會主委，沒有官銜身分，也就不必跟國人交代；不過，身為政黨副主席的他，至少也要取得黨主席朱立倫的令牌，尤其選在敏感時刻赴中，侯友宜、趙少康兩人也必定知情，難道都不擔心輿情反彈，讓選情更雪上加霜嗎？合理猜測，夏立言率團絕不是偶然，必定有計畫且精心計算過，甚至覺得有必要，才會一而再無視外界疑慮，這不是愚蠢的決定，而是心懷不軌的盤算！

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國民黨副主席夏立言「再度」在關鍵時刻率團前往中國訪問，這是夏立言繼去年八月到現在第四度前往中國。（本報資料照）

從國民黨輕描淡寫的說明，夏立言此行是要拜訪台商、參加台商活動，並聽取台商、台胞的意見，這種欲蓋彌彰的理由，是把社會大眾當笨蛋？還是根本不想也不敢明說呢？試問國民黨，聽取這樣的意見有必要前往中國才行嗎？還是中共刻意屏蔽管道，只好無奈參加活動？顯然不是這樣！夏立言率團是出於自願，而且還很心甘情願，如果是為了選舉要見見台商，以國民黨在兩岸的買辦系統，不需如此勞師動眾。

如果國民黨非得要組團赴中聽取意見，這是不是間接證實了不久前中共威脅十八位台商協會會長不得參加海基會投資金門考察活動的傳聞，如果國民黨真關心在中國的台商，那理應去譴責中共綁架打壓台商的居心不軌，讓台商可以自由返台才是。但是，國民黨卻不敢對天朝造次，鼻子摸摸稱臣朝貢就算了，還放任自家立委廖婉汝、陳玉珍槍口對內凍結、大刪海兩委會預算，如果不是替中共出氣，那就是配合中國協力介選！

台商是幌子 實為合力化整為零介選？

事實上，台商早已不是中共「統戰」的主旋律，動員台商返台投票，給的機票補貼猶如把錢丟進水裡，效果難測之外，根本也難以扭轉台灣社會的主流意志，台商早已不是中共介選的主要工具，反而更重視「假訊息」、「認知戰」的操作。那麼到底夏立言率團赴中會台商所為何事？而且預計停留半個月之久，在選情激烈之際實在不尋常，難道不能派其他代理人去？非得要副主席之尊縱橫大江南北，奔波成都、南昌、中山、廈門及重慶多地，是要募集選舉金源？還是另有要務？

讓人玩味的是，國民黨稱夏立言這趟朝貢之行，是要為台海兩岸的和平、穩定、繁榮做出貢獻？！真的是睜眼說笑話，回想去年八月中共不爽時任美國眾議院議長裴洛西訪台，對台進行環島軍演，當時夏立言誠惶誠恐率團訪中，今年二月再前往和國台辦主任宋濤見面，中共也未停止對台軍事恫嚇，軍機軍艦滋擾動作持續，四月上旬進行戰備演習，夏立言何來貢獻之有？中共是破壞台海穩定的罪魁禍首，國民黨強辯夏立言訪中的理由，是睜眼說瞎話，公然扯謊、呼嚨台灣人！

可以大膽猜測，夏立言選在這個時間點率團訪中，參加台商活動只是個幌子，說要為兩岸促進和平就當是空話罷了，而前往中國「聽取意見」則有幾分事實，只是，聽取的對象不是台商，而是中共！不久前，傳出中共對台第二把交椅、全國政協主席王滬寧突然召開非例行性的對台工作會議，下達要化整為零對台進行介選，嗣後，夏立言密訪中國之行曝光，時間如此巧合，明眼人都知道不無關聯，今上已下好旨了，接旨人必然要有代表性。

中共要精準統戰 藍營上下淘介選財 每每藍營重要人士前往中國領旨請示後，回台大多有交辦之事要履行，馬英九辦公室執行長蕭旭岑今年11月初赴中，不久後就展開藍百合的鬧劇，夏立言是黨副主席更具代表性，要在中國聽取意見到投票前兩週才回台，就連國台辦都不正面回應了，國民黨也不敢明說會否和王滬寧或宋濤見面，國共意圖將夏立言訪中消息蓋牌，難道又要營造出國民黨對中國勇敢接觸的假象，探望被禁錮的台商、援救返台投票？國民黨有不能說的秘密！

在如此敏感的階段，中共放任夏立言在中國各地趴趴走，行程必然排得滿滿，恣意在台商活動穿梭跑場，難道是要在沒有民主投票權利的中國為侯康配衝票？為何不把精力擺在國內好好打選戰？國民黨與中共之間的謀劃必然跟選舉有關，問題是，為何國民黨對中共如此言聽計從？台商為何不能回台反應意見？偏偏要夏立言遮遮掩掩，如果不是有把柄在人手上，不然就是病急亂投醫，就像是一個月前馬英九橫空出世力促藍百合。

藍白破局後，臨陣上場的侯康配，國共或許有了消化試合的準備，但區域立委仍可合力一搏，中共要點對點「精準介選」，國民黨也要金援到位撐住選情。趙少康說「夏立言訪中，不必大驚小怪」，選前如此風吹草動，藍營高層卻要親臨一心想併吞台灣的中國，怎麼可以如此雲淡風輕，想必是期待夏立言能帶回活路、活水，諷刺的是，藍營基層早已受不了利誘，蜂湧朝貢尋租「介選財」，一個政黨墮落至此，選民得要好好慎思手上的選票。

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