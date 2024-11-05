林長壽院士時論》「中華文化是我們的根」是嗎？（下）

「中華文化是我們的根」不是一句單純的句子，裡面包藏著中共併吞台灣的企圖。傳統中華文化最核心的部分是所謂大一統的思想，中國人常自稱是黃帝的子孫，這是血源的大一統論。

◎林長壽

忠孝仁愛信義和平和禮義廉恥據說是中華文化的特色之一，我不否認這點。但試問這世界上哪一個國家文化沒有包含這些美德？因為這些所謂的美德是人類社群想要形成穩定的社會或國家必要的基礎要素。或許這些道德項目在不同的國家有不一樣的名稱或甚至沒有像中國人一樣具體地列出，但都無損於這些道德內容出現在每個文化裡的事實。

然而形成文化的差異的是道德的內涵，而不僅僅是條列式的項目。不同的文化賦予這些項目有不同且多樣化的內涵。試問台灣現在有關孝的內涵，和中國傳統那種孝的內涵是一樣的嗎？中華文化的孝更講究的是父母和子女是一種上下之間的關係。這是儒家思想在二千多年來的帝制有意扭曲下的文化傳統。

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在民主自由體制下，相互尊重以及對人權、社福、醫療的普世觀點，更加豐富了台灣孝道的日常生活。這些基本道德，在現代文明的台灣社會已經迥異於傳統的中華文化，遑論現在中共統治下已經面目全非的中華文化。

為何我們自己總是對台灣沒有該有的信心，經常有不合理性的抱怨。整體社會喪失信心這一點也可以從covid-19事件中得到證實。（資料照）

在我們許多人努力塑造台灣文化的道路上，總有許多似是而非的說法，其目的在於想突顯中華文化的優越性來貶低台灣文化的水平，更進一步來模糊台灣文化的樣貌［註6］。這樣的言論，經常造成台灣人對自己文化或社會沒有該有的信心，這一點是外國人對台灣感到最奇怪的地方。一般來台的外國人大都認為台灣已經做的很好，為何我們自己總是對台灣沒有該有的信心，經常有不合理性的抱怨。整體社會喪失信心這一點也可以從covid-19事件中得到證實。為何如此？這是因為多年來，這類貶低台灣文化的言論，很少受到強烈的、直接的正面反擊，就像賴總統就職以來的一連串講話那樣的直接和坦白。

北一女區老師說課綱不教顧炎武先生的文章，就妄稱臺灣不教廉恥，隱含對去中國化教育的憤怒。（中央社資料照）

幾年前，有個爭論說課綱不教顧炎武先生的文章，就妄稱臺灣不教廉恥，隱含對去中國化教育的憤怒［註7］。這樣的說法，是一位北一女的老師提出來的。我想在台灣最没有廉恥心的，應該是那些經常心口不一，用今日的言行打臉昨日自己的那群政治人物。那位女老師長期生活在台灣竟沒有辦法體會出這些美德早已默默地深藏在台灣人的善良中，我真的懷疑她對這些基本項目的理解是否過於僵化？縱然她多次讀遍顧炎武先生所有的文章，仍舊是那樣的無感，真令人費解。這樣的人竟然也敢開口閉口講禮義廉恥，真是奇怪。在信仰上也是如此。在台灣有許多人敬拜媽祖，我們不僅敬拜媽祖還發展出獨有的拜媽祖文化。

眾所週知，台灣的寺廟文化已發展成深具台灣的特色，早已和中國當下的寺廟文化相距甚遠。現在中國的佛寺，例如著名的少林寺，可有臺灣諸大佛教道場的一丁點學佛的氣息？在信仰自由氣氛中，台灣人的氣質和中國人已相當不同，這是眾所週知的事。我們敬拜媽祖是被媽祖的慈悲精神所感動，豈能因為台灣獨立於中國，就不能拜媽祖或者在台灣敬拜媽祖就低中國一頭。無可否認，媽祖來自於福建，但不代表台灣獨有的媽祖文化是中國媽祖文化的一環。在台灣有些人故意用這種祖源論來拉抬中國地位，貶低台灣，是毫無道理可言［註8］。

看看全世界的宗教如天主教、基督教、回教、佛教都受世界上各地方人的信仰敬拜。無論在任何地區，所有信徒的地位都相等，這種普世價值那有來源優越感的說法？語文方面也是，看看世界各種流行的語文如英文、法文、德文、義大利文、西班牙文，有哪一種像華語，像中華文化那樣的祖國論？你有聽過講英文的加拿大人，或美國人有像中國宣傳的那樣的祖國論嗎？講法語的魁北克人有認法國是祖國嗎？講到這裡，想到中國是世界上偷竊別人研究成果最多的國家之一，就不禁感到好笑。

事實上中共要併吞臺灣只有一個目的：稱霸世界，重塑世界新秩序。（路透檔案照）

「中華文化是我們的根」不是一句單純的句子，裡面包藏著中共併吞台灣的企圖。傳統中華文化最核心的部分是所謂大一統的思想，中國人常自稱是黃帝的子孫，這是血源的大一統論。顯然，「中國人是黃帝的子孫」這句話就算在中國境內也僅有部分的真實性，但數千年文化形成的過程中，這個大一統思想，早已深刻在中國人的內心。這個事實讓中華文化具有極為強大的內聚力，對台灣而言是一種威力強大的武器。它能讓認同中華文化的人在毫無戒心之下，更進一步轉成認同中國為祖國，並輕易地認同中共政權。

這是一個奇怪的自我洗腦的過程，因為認同中共的人會在記憶中自動刪除了一件件在中國發生的血淋淋事件以及一個事實：中國五千年的文明己被中共糟蹋的沒有了。這是文學家韓秀在中國生活三十年後所做的評語［註 9］。這些認同中共政權的人，經常相信中共的宣傳，相信解放台灣是恢復中國領土的完整，也是中國走向民族復興大業的第一步，這些都是很大的謊言［註 10］。

事實上要併吞臺灣只有一個目的：稱霸世界，重塑世界新秩序。任何一個頭腦清楚的人，都看的很清楚。但是為何認同中共的人會看不清楚？顯然，這些人因為戴上認同中國這副有色的眼鏡後，選擇性地相信這個世界正在發生的事情。這些人經常性地會扭曲自己的價值觀而不自知，對事情的判斷常會有雙重或多重標準［註 11］。

認同中華文化並且認同中共政權的人，會自動刪除中共全面性地摧毀傳統的中華文化的這件事實，這不就證明了這些人的價值觀有嚴重的雙重標準，甚至人格分裂的事實嗎？我們不禁要問：在台灣的這些認同中共政權的人，在中共的眼中是怎樣的評價呢？「他們是弱者」這是周恩來親口對韓秀說的［註12］。他們是指長期盡心盡力地幫助中國共產黨的那些西方人，多可悲的一群人啊！

我們知道中國和臺灣的戰爭早已發生。在其中之一的戰爭，中共的武器是一個中國原則，而戰場就在全世界民主國家中。在這場戰爭中，台灣是較被動防守的，我們防守的主要武器就是民主自由的制度。如何攻克台灣的防守？其中的策略之一就是在台灣內部，逼迫政府去接受「一個中國，各自表逑」，甚至是「一中原則」。

在台灣內部一直有人這樣地做，從對聯合國2758決議，台灣有不合常理的反應就知道。這不是很奇怪嗎？更奇怪的是一些認同自己是台灣人的人，也會投票給那些正在傷害台灣，最後傷害你自己的人或黨。真是混亂的社會呀！似乎有如霧一般的東西滲入到每個台灣人身邊。沉默猶豫了好幾天，看著桌上未完成的數學稿件，我決定這次要順著我的心走下去。（完）



（作者為中央研究院院士、國立台灣大學數學系退休教授）

[註6] 這是一場早己發生在台灣和中國的戰爭，這場戰爭早在中國軍機圍台之前已經發生，其慘烈情況更盛於軍機圍台。我將另外寫一篇文章探討。

[註7] 在民主化的教育裡課綱包含更多關於台灣本地的教材，本來就是很自然，也是很合理的。看看在中共撕毀前的香港的教育不也是如此嗎？在課程有限時間下，當然會減少有關中國的教材，為何總是要說成去中國化？難道真的不能理解台灣人在這點的善良嗎？如果真的要去中國化，怎麼會只有這樣地微不足道的做法呢？

[註8] 這是我在 [註 6] 提的中國和台灣的戰爭早己開打的實例。這場戰爭的複雜、嚴重性當在另一篇文章詳談。

[註9] You Tube 上有許多韓秀教授的訪問影片。每個影片均很精彩。韓教授的用語直接，一針見血。

[註10] 中國己是世界上的大國，是經濟、軍事上的力量上僅次於美國的大國，它老早就已經完成民族復興的大業。

[註11] 例如，他們會輕易相信和中共簽訂和平協議是能達到和平的願望，而輕易忘掉中共撕毀對西藏和香港諾言的事實。他們輕易相信中共併吞台灣是要完成中共統一的大業，而輕易地忘掉甚至在 2020 年代裡，將大片的國土割給蘇俄的事實。他們會輕易相信在中共統治下，台灣人的生活也會像現在一樣，而輕易忘掉中共不改會在台灣實施像迫害新疆人一樣的統治。他們輕易相信文化大革命和六四天安門的屠殺是過去式了，不會再發生，而輕易忘掉武漢新冠中，封控武漢、上海的事實，以及過去多年來，一直到現在還在發生中的強摘器官，這些惡魔才會做的事。

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