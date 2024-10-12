自由開講》中華民國進到台灣民主發展史 賴清德國慶文告凝聚全民

◎李妍慧

2024年10月10日，在總統賴清德拋出中華人民共和國絕對不可能成為中華民國「祖國」的論述後，賴總統首度發表國慶演說，一句「中華人民共和國無權代表台灣」鏗鏘有力，延續前總統蔡英文在「四個堅持」立場，也接續幾天前國慶晚會上「祖國說」論述。不管是10月5日「祖國說」，還是10月10日國慶文告來看，賴總統已成功拿下中華民國論述主導權，難怪紅藍白對文告內容一致跳腳，前總統馬英九則耍性子不出席，因為那個基於「一中原則」之下的中華民國已成往事，黨國色彩濃厚的中華民國也不再受到人民親睞，取而代之是民主、自由、多元、開放，並在台灣成長茁壯的中華民國！

113年國慶大會慶祝活動10日在總統府前舉行，總統賴清德發表演說。（資料照）

每年總統文告，除了台海關係、國家定位、內政路線之外，全民都在看總統如何透過一年一度國慶文告，凝聚全民開展新頁。賴總統起頭先後提了辛亥革命推翻清朝、創立民國、古寧頭戰役、八二三戰役守住中華民國與台澎金馬，這些是認同中華民國者的共同記憶，而對泛綠、本土支持者來說，文告中所提美麗島事件與其後一連串民主運動，則是我們的記憶。賴總統透過這場演說，串接起中華民國立場者與本土支持者對台灣土地、對中華民國體制的認同，更把中華民國拉入台灣民主發展洪流中。

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蔡總統8年執政，成功讓「中華民國台灣」成為全民公約數，賴總統除了接過「中華民國台灣」，更大幅向國民黨神主牌「中華民國」跨步，但這次中華民國內涵早已超越藍白的黨國概念，賴總統提了妮妃雅、林郁婷、蔡昀融、陳思源這些新一代「台灣製造」的年輕人，形同彰顯中華民國的民主多元。這當然也回敬立法院長韓國瑜先前所言「中華民國像小老頭被關在黑屋」，在蔡賴的努力之下，中華民國才不是關在黑屋的小老頭，則是以科技、專業、多元姿態顯示眾人。

國民黨不滿，除了中華民國不再是黨國說得算，最重要是，蔡總統、賴總統接下「中華民國」，卻向「一中原則」劃清界線。「中華民國與中華人民共和國互不隸屬、中華人民共和國無權代表台灣」。國民黨仍視「一中原則」為法統，無視「一中原則」消滅中華民國的事實，早已不被台灣人接受。缺乏論述、思想過時，國民黨當然無法獲得新生代選民支持，只剩下膝反射式的罵罵號，殊不知這些言論傳到年輕人耳中，反應大概會是《吉伊卡哇》（ちいかわ）熱門角色烏薩奇（Usagi）的反應：「蛤」！

（作者為台灣新政協會理事長）

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