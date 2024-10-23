自由廣場》台灣文明價值遠勝中國

◎ 林瑞霞

飽受舔共爭議的吳慷仁，在缺席的情況下，仍憑《有生之年》的精湛演技，勇奪第59屆金鐘影帝，筆者認為：就這點～台灣社會能理性就事論事的文明價值，已經勝出中國！

「評審是無私、不受影響的，看得還是他的演技」亦即評審認定他在劇中演活失敗魯蛇的角色，台灣社會也是完全接受評審的結果，只是語重心長地提醒他「要記得栽培你的台灣戲劇圈…」。

請繼續往下閱讀...

反觀中國，一直以來存在「一統」的文化思維，衍生「非我族類 其心必異」，只要跟他不同意見，即將「異議」當成「反對」，將「反對」當成「敵對」，這個根深柢固的思維，延續到今日就是：不管有理無理，只要不合中國政治領導標準框框，就會馬上見識到小粉紅的玻璃心，尤其民族愛，全面出征！

前些日子因108課綱引發了台灣文化與中國文化孰優的論戰，吾人無意否定中國文化有其優秀的一面，但在政治掛帥的專制體制之下，制約了其優化的空間，此由中國人在全球不斷上演街頭鬧劇，就可見微知著。最近上映的電影「國有器官」，更完全呈現其缺乏現代文明人權法治！

反觀台灣文化，除受西班牙、荷蘭的影響，日治時期引進的現代化人權法治，也早已融入這塊土地，這是中國宮廷鬥爭思維的政治文化所獨缺的！

學者莊萬壽指出：台灣社會要突破獨立自主的新國家文化困境，必須「擺脫中國（文化）」的糾纏！台灣民族獨立的主體性不能只看政治面，更要從文化角度體認自己民族文化的特質和優點，擺脫中國，才能超越中國，吳慷仁的得獎，提供吾人更深刻的文化思考。

（作者是嘉義市桃山人文舘舘長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法