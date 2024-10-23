晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台灣文明價值遠勝中國

2024/10/23 05:30

◎ 林瑞霞

飽受舔共爭議的吳慷仁，在缺席的情況下，仍憑《有生之年》的精湛演技，勇奪第59屆金鐘影帝，筆者認為：就這點～台灣社會能理性就事論事的文明價值，已經勝出中國！

「評審是無私、不受影響的，看得還是他的演技」亦即評審認定他在劇中演活失敗魯蛇的角色，台灣社會也是完全接受評審的結果，只是語重心長地提醒他「要記得栽培你的台灣戲劇圈…」。

反觀中國，一直以來存在「一統」的文化思維，衍生「非我族類 其心必異」，只要跟他不同意見，即將「異議」當成「反對」，將「反對」當成「敵對」，這個根深柢固的思維，延續到今日就是：不管有理無理，只要不合中國政治領導標準框框，就會馬上見識到小粉紅的玻璃心，尤其民族愛，全面出征！

前些日子因108課綱引發了台灣文化與中國文化孰優的論戰，吾人無意否定中國文化有其優秀的一面，但在政治掛帥的專制體制之下，制約了其優化的空間，此由中國人在全球不斷上演街頭鬧劇，就可見微知著。最近上映的電影「國有器官」，更完全呈現其缺乏現代文明人權法治！

反觀台灣文化，除受西班牙、荷蘭的影響，日治時期引進的現代化人權法治，也早已融入這塊土地，這是中國宮廷鬥爭思維的政治文化所獨缺的！

學者莊萬壽指出：台灣社會要突破獨立自主的新國家文化困境，必須「擺脫中國（文化）」的糾纏！台灣民族獨立的主體性不能只看政治面，更要從文化角度體認自己民族文化的特質和優點，擺脫中國，才能超越中國，吳慷仁的得獎，提供吾人更深刻的文化思考。

（作者是嘉義市桃山人文舘舘長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書