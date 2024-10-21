自由開講》凌濤碩士論文沒有違反學倫的抄襲瑕疵？

◎李敦厚

六年前我的母校國立台灣大學曾在一月26日接到教育部公文要求調查前台大校長管中閔教授曾是共同作者的一篇中研院主辦的硏討會論文有無違反學倫。台大在當天立刻發文給中央硏究院問了四個問題，接著中硏院也立刻在當天回文給台大。然後台大學倫會也立刻在當天下午五點開會並引用中硏院的回函來下了那篇研討會論文「不是正式論文」不查的結論。（2018/04/16 自由時報 「不能自律 何能自主？」）

在台灣的公務體系，一天內有三個不同機構能這麼有效率的公文往返，台大學倫會也能（事先？）安排在當天下班後的時段召開學倫會，然後下的結論也不止於不守白紙黑字台大學倫的既定規範，更等於宣告台大任何師生的報告或作業等，只要不是「正式論文」就可抄襲！

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我之前那篇評論的重點在點出台灣的高等教育，即使像台大這樣的「龍頭」大學，學倫會在處理有學術倫理疑問或爭議的案件時，在那時還是有相當需改進的空間。

近日國民黨智庫副執行長，桃園市議員凌濤的交大企管碩士論文先後被點出在第九頁，第十頁，第十一頁，第十四頁，第十五頁有沒引述出處的違反學倫的抄襲。對此凌濤公開批判這指控是舊聞炒作，並有如下公開的回應：「在院在校三級三審，內外評審的評審之下，證明凌濤的論文無涉抄襲，這是陽明交大正式的審查結果」來反駁抄襲違倫的指控。

國民黨桃園市議員凌濤。（資料照）

如果台灣的高等教育自前述的管案以來，對學術倫理的宣導和重視已多有加強，那陽明交大怎可能會認定被指證歷歷沒引述出處的凌濤論文沒違反學倫的瑕疵呢？是陽明交大對凌濤的碩士論文有無抄襲違反學倫用了類似過去台大學倫會的那種「不是正式論文」的創意寬容？還是陽明交大確確實認定了凌濤的論文是有些章節沒引述出處，但學校選擇原諒凌濤那些違反了學倫的抄襲讓他保有學位？

高等教育是台灣能繼續向前進步很重要的動力。讓凌濤的碩士論文中有無違反學術倫理的抄襲只成為政治話題是不可取的。既然凌濤深信對他抄襲的指控是錯的，他也斬釘截鐵宣稱陽明交大也證明他的論文無涉抄襲，那凌濤現在對台灣的高等教育可做的很大的貢獻就是儘快請陽明交大把他的碩士論文有無抄襲的整個審查資料完整的攤在陽光下。現在出現的指控是不是舊聞並不是重點，陽明交大是否也知道沒有引述的抄襲是違反學術倫理，但選擇原諒凌濤才是。

（作者為哈佛大學榮譽退休教授）

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