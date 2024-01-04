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自由廣場》管中閔勿把政治帶進校園

2024/01/04 05:30

◎ 賴宥澄

前台大校長管中閔近期在臉書頻頻放話，一天兩文，三句不離賴清德。管似深陷錯位時空，仍定期定額消費當年校長遴選案，迄未從事件中走出來。

2018年轟動一時的台大校長遴選爭議，身為候選人的管中閔，隱匿他在台哥大公司兼任獨董的事實。他與遴選委員之一的富邦集團副董蔡明興之間，存在著未被揭露的利害關係，此種隱瞞導致遴選過程的不公平競爭，使大學校園的自治與民主瘸了一條腿。此一重要事實，我們萬萬不能忘記。

甫卸任台大校長之際，管中閔對外宣稱「盼生活回歸平淡」，一轉身後卻動作頻頻，透過媒體到處喊話、興風作浪，司馬昭之心，台灣百姓看在眼底。

兩週前，管中閔赴中興大學的一場演講中，數次針對教育部提出批評。從其言論不難發現，事隔六年的校長遴選事件，管仍耿耿於懷，不禁令人質疑：堂堂台灣大學卸任校長，到國立大學演講一再提及往事的舊恨新仇，豈非直接影響在場學生們的觀感與思考？

在校園演講的Q&A階段，管中閔更與在場的國民黨籍立委參選人頻繁互動，多次提及對方，甚至主動拋球示意對方起身提問。筆者試問：卸任時誓言「希望政治干擾絕跡」的管中閔去了哪裡？這算不算是管中閔口中的「政治進入校園」？

邁入2024新年，管中閔不僅沒有「回歸平淡」，反而定期定額、持續消費六年前的校長遴選案，筆者呼籲管中閔，卸任校長後應專注於平靜生活，身為教育界的資深學者，更應以身作則、遵守承諾，勿到處放話作秀，引起無謂紛擾與波瀾。

（作者為國立中興大學國家政策與公共事務研究生、台中市青年事務諮詢委員）

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