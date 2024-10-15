林志潔評評理》凡人歌

中國雖然時不時騷擾我們，但其實自己國內問題重重，劇中的先生被老闆坑殺，最後竟然要透過打一架來要錢，完全沒思考用法律來解決問題，也讓我很驚訝前面幾部法庭劇宣傳的法治觀念和司法可信，突然消失無蹤。

◎林志潔

因為做中國研究，時不時要看一下中國劇最近的主軸，最近發現一部戲劇叫凡人歌，很反應中國經濟衰退後的社會。

最近一部中國劇戲劇叫凡人歌，很反應中國經濟衰退後的社會。圖為劇照。 （取自網路）

故事是中產階級夫妻雙雙失業，二度就業十分困難。丈夫先是頹廢消極、逃避現實，妻子則是先去當坐月子保母後，無奈撤退，再進入公司，但薪資和工作比婚前不如，水土不服下，最後決定擺攤賣滷味，而先生最終也受到妻子感染，願意放下身段一起擺攤。

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這部和之前中國大外宣的法庭劇、愛國愛鄉劇或古裝偶像劇很不同，內容甚至包括公司主管詐欺背信，用出家逃避刑事責任，以及性格不和的夫妻離婚反而各自找到適合的另一半，頗有宣揚「人生不必太過奮發向上，一人一種活法」的理念。

中國雖然時不時騷擾我們，但其實自己國內問題重重，劇中的先生被老闆坑殺，最後竟然要透過打一架來要錢，完全沒思考用法律來解決問題，也讓我很驚訝前面幾部法庭劇宣傳的法治觀念和司法可信，突然消失無蹤。

殷桃和王驍都是實力派演員，將突然面臨失業的中產夫妻，掙扎與辛酸，演繹得很好。雖然我只是擇片段來看，但還是能感受到中國共產黨不斷宣稱中國要走在全面小康的成功道路上的浮面與不真實，欠缺堅實的社會保險、醫療保險、司法制度與許多法治社會的安全網，所謂的中產階級生活，一旦發生變動，直如骨牌效應一般瓦解。

這部戲戳破中國大大鼓吹的中產泡沫的警惕，也值得反思和珍惜台灣的所有。（取自貼文）

總之，是值得一看的戲劇，很有一針戳破中國大大鼓吹的中產泡沫的警惕，也值得反思和珍惜台灣的所有。

#凡人歌

（作者為國立陽明交大特聘教授）

本文經授權轉載自林志潔臉書

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