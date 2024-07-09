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自由開講》請讓鄭文燦案件回歸司法 勿再惡意政治炒作

2024/07/09 11:23

◎陳啟濃

國民黨政治人物對於鄭文燦案件見獵心喜，從一開始的交保，凌濤刻意把法官的父親是鄭文燦的前政務官的歷史都給挖出來，先扣上「靠關係交保」的惡名，將法官羞辱一遍。

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉土地開發弊案，以500萬元交保，近（7）日已請辭海基會董事長。（資料照）

而後游淑慧又將賴清德接受記者訪問的一段談話，擴大解釋為「賴清德是個狠人」，把案件講成是民進黨的政治惡鬥，是賴清德擔心鄭文燦是2028的總統連任的威脅，所以講出「肅貪是目前重要工作」，先把鄭說成是貪污犯。

這兩位藍營的政治人物，完全靠想像力說話，不僅踐踏了台灣的司法，還羞辱了台灣人用選票選出來的總統，從兩人的說法，更可見識到台灣現今面臨的政治紛擾，的確是有心人刻意營造出來的亂局。

此案件尚未起訴，起訴也不一定判刑，應尊重司法辦案程序，也還給鄭文燦面對案件能有平靜公平的對待。交保自有法官考量的條件，不該故意用「關係說」強行把案件定調為不應交保。

至於對賴清德總統的「刻意入罪」的說法，更是故意貶損總統人格以挑起人民對元首的信任危機。總統的談話完整是「打詐、掃黑、肅貪，是目前政府重要的工作。」不是只有提「肅貪」，而且強調的是只要涉及非法檢調都應查辦。游淑慧的引用斷章取義，顯然是在製造政治對立，獲取政治利益，其用意無比險惡。

只是七年前的舊案在這個時機點刻意擴大偵辦，讓人感覺不尋常，套一句司法行話，辦案要本著「有幾分證據做幾分判斷」，不該過於投機取巧，看著風向來辦案，這是司法界的大忌，人民都是睜大眼睛在檢驗，不容掌握權力者玩弄權力遊戲。

（作者為文史工作者）

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