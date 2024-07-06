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自由開講》談憲法訴訟法之修正提案

2024/07/06 12:00

◎陳逸南

依自由時報7月5日A2版「翁曉玲提修憲法訴訟法 鍾佳濱批破壞憲政運作」報導指出，國會擴權法案釋憲大戰開打，國民黨立委翁曉玲提案修改憲法訴訟法，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額十五人，列入今天立法院會報告事項。民進黨立委抨擊，國民黨一再毀憲亂政，意圖杯葛大法官人事案，並修法讓憲法法庭無法召開，拆除阻擋違憲法案的防火牆，破壞國家憲政運作。

又指出，「民進黨籍司法及法制委員會召委鍾佳濱昨受訪表示，國民黨為癱瘓政府運作，中央廚房不斷出招，十月有七位大法官的任期屆滿，若藍營強力杯葛人事同意權，導致缺額無法補實，按照翁曉玲版本所訂的現額十五人定義，剩下的八位大法官就難以召開憲法法庭。」

國民黨立委翁曉玲提出「憲法訴訟法條文修正草案」，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人。民進黨團總召柯建銘昨（5）日批評，翁曉玲此舉形同掐死憲法法庭，讓任何人都無法釋憲。（資料照）

我們發現如有政客型立委，扮演民主的敵人角色，不斷利用國會多數推出的違憲法案，意圖拆除現行「守護民主」體制的防火牆，破壞國家的憲政秩序，是台灣的不幸。如果憲法法庭的運作停擺，那還談什麼民主法治呢？

按理說，曾留學德國的翁曉玲立委，應該了解有關德國聯邦憲法法院相對於其他所有憲法機關而言，是一個自主和獨立的聯邦法院，聯邦憲法法院由兩個審判庭組成，每個審判庭選任8名法官。聯邦憲法法院的運作，不存在如同她在提案修正「憲法訴訟法」所謂「大法官現有總額定義」之運作方式。

查《德國公法權利救濟制度》，北京大學出版社2009年11月出版，該書第四章論述憲法訴訟制度，並附有德國聯邦憲法法院法（2009年2月5日修正本），以及德國聯邦憲法法院議事規程（2002年1月7日修正本）中譯本。翁立委的夫婿陳春生（前大法官）為該書的四位主編之一，併予說明。

平心而論，我們需要尊重以憲法及其增修條文為基礎的憲政及法律秩序，尤其是民主法治的發展，需要憲法法庭的正常運作，有關「憲法訴訟法」的變動，值得大家關注，才能鞏固民主。

（作者為仲裁人）

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