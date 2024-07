自由開講》談賴總統聲援吳思瑤和沈伯洋！

◎張天泰

近期,總統暨民進黨主席賴清德在中常會聲援黨籍立委吳思瑤及沈伯洋,賴總統提及,兩人遭受許多抹黑和攻擊,他要表達關心,面對惡意挑起的對立和仇恨,「我們深化台灣民主的決心絕不會輕易動搖」。

不只是在政治領域,在日常生活也是如此,常有許多顛倒是非抹黑、低俗不入流的道德負向標籤、無證據邏輯壞死的造謠。不負責任搬不上檯面的惡意人身攻擊,與意圖傷害對方等負向語言不斷產生,長久以來,對於許多負向語言產生的現象,筆者常思考幾個問題:任意貼他人負向標籤的負向語言散播者,其目的真的可以達成嗎?被負向語言傷害的對象又該如何獲得平反?人們要如何才能跳脫無法突破人性限制的人操作負向語言的利用與愚弄?

這些纏繞於內心許久的問題,很幸運有善緣,曾遇到任職於美國跨國企業領導階層的一位前輩,這位前輩旅居世界各地,曾經歷過許多人生風雨,多次通過生命幽谷的種種難關,於是把握機會向前輩詢問。前輩語氣溫和,眼神寧靜地看著我,之後並貼心拿了一本小書給我,並說我要的答案就在這小書裡面。

當天夜晚,為解答心中疑惑,我一個字一個字把書看完。書中提到,如果我們選擇被負向語言所影響,無疑是放棄了自己對於生活的選擇權。我們聽到了負向語言,致使自己的負面情緒上升得很快,之後立即交給以往習慣的慣性,進行機械式反射。例如,聽到一些無能負責的負向語言,言論毫無道理根據,更無證據,是惡意扭曲栽贓,一般人想當然爾會立即反擊,但我使用的方法是,先覺察自己聽了這些負向語言,觀察自己內心的狀態是如何,真覺察自己情緒的變化。我發現,我們可以選擇不跟著以往機械式的慣性反應去走,不去接受這些虛假的負向語言,也不立即反擊,看穿這些負向語言所想造成的效果與目的,但不讓這些負向語言的觀念進入自己的內心,更不讓負向語言中的觀念跟隨自己的生活,觀念不隨。

隔天一早,我立刻跑去和這位前輩請教:「書上的內容對自己心理狀態有幫助,但無法處理負向語言在現實所造成的負向效應,因為負向語言以訛傳訛,眾口鑠金,虛假的謠言往往會被人們當作事實,所產生的傷害也會接著變成事實,那被負向語言所產生的負向效應傷害的人們,惡意造謠抹黑者的內心是極端自我中心黑暗的仇恨極大化,這些生命被莫名傷害的痛苦又該如何化消?」這位前輩聽到我急促地詢問,反而很簡單的回應了六個字:「從痛苦中覺醒。」並且給了我一個非常溫暖的,一種孫越叔叔式的露齒微笑。

我想這位前輩是想給我自我體悟的空間。後來又仔細想想,虛假的負向語言總有被揭穿的時候,傳播負向語言者因無法突破人性限制,其心中傷害人的惡念與行為,終有一天會原形畢露,但這些負向語言從來就不是事實,只是一般社會大眾可能一時不察誤信,或者遭到烏合之眾惡意見縫插針。當然可以使用澄清的方式,但實屬謠言的負向語言為數眾多,是否有足夠的空間、時間去一一解釋澄清,相信你的人不用多說,不相信你的人說破嘴都沒有用,只能讓時間與行動去證明事實。

中午時刻,我和前輩分享我的看法,前輩點點頭,你必須從負向語言所產生的痛苦中覺醒,透過覺醒過程中的溫柔與接納,帶領自己找尋並理解產生痛苦情緒的根源。我還是有一個苦思不解的問題,那些被負向語言所傷害的人們,如何平反?因為他們是無辜受害者。這位前輩若有所思地看著我,接著說正面能量可以循環,負向語言所產生的負向能量同樣會循環到最初傳播者的身上,但生命時時刻刻都會有很多的不平、磨難,最重要的是當下就看我們如何選擇, 「What goes around comes around」(中文可翻譯為善有善報,惡有惡報)。

時隔十數年,筆者參與政治工作,看到立委吳思瑤及沈伯洋遭到有心人士的抹黑造謠攻擊,兩人被黑歷史謠言攻擊的圍困事件,反而應要調查出散播黑歷史謠言負面標籤人士背後勢力是誰?使這些惡意抹黑造謠攻擊者現出真面目,讓台灣人民進行 「What goes around comes around」(善有善報,惡有惡報)的決定,用選票決定該上台上台、該現形現形、該究責究責、該罷免罷免、該法辦法辦,因為台灣是民主國家,人民才是台灣這個國家真正的「天」!

(作者為政治工作者)

