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自由開講》荒謬的「經國風國慶」

2024/09/30 10:00

◎鄧鴻源

在 YouTube 上觀看「懷舊版~『經國風國慶』重現軍卡與吉普車隊大陣仗駛過總統府主席台」，實在令人感到好笑，難道國民黨還要「反攻大陸」了嗎？

自從韓某當上立法院長後，順理成章成為國慶主持人，韓某想成為小蔣2.0之企圖心昭然若揭，只怕畫虎不成反類犬。看其今年國慶主視覺便知，除了雙十招牌外，只有藍與紅兩種顏色，沒有其它顏色，讓人感覺好像殯儀館的牌坊！

自從韓國瑜當上立法院長後，順理成章成為國慶主持人，韓某想成為小蔣2.0之企圖心昭然若揭，只怕畫虎不成反類犬。（資料照）自從韓國瑜當上立法院長後，順理成章成為國慶主持人，韓某想成為小蔣2.0之企圖心昭然若揭，只怕畫虎不成反類犬。（資料照）

雙十節那一天，屆時可以想像的，一定又是旗海飄揚一片紅，然而叫大家再次將國民黨黨歌當國歌唱，並向其總理老孫三鞠躬，將大家當「莊孝維」。

國民黨與兩蔣只是中共的手下敗將，逃亡到台灣繼續當山大王，白色恐怖時期屠殺異議人士與無辜民眾，戒嚴時期迫害人權，毫無自由民主與人權。國民黨人居然以他們為榮！

其實中華民國並非國民黨建立的，因為1911年辛亥革命是文學社與光復會黨人發起的，不是國民黨人，而真正叫清帝退位的是袁世凱，不是老孫。

消滅中華民國的是國民黨，因為1928年所謂北伐統一後，國民黨將中華民國原本國歌（卿雲歌）與國旗（五色旗）都更改；1949年再次被中共消滅一次。

如今國民黨人說民進黨消滅中華民國，卻不責備自己與中共才是禍首，還說台獨就是「台毒」，是「禍國殃民」，真是莫名其妙，簡直是黑白不分，是非顛倒！

平心而論，中華民國的雙十節已經被中共的十一節所取代，慶祝雙十節就是將台灣與消失的中華民國綁在一起，將台灣鎖進中國，永世難以脫身。

台灣人要有自己的國慶日、國歌與國旗，228事件可以當作是我們的國慶日，紀念台灣人反抗國府的貪污腐敗，也讓台灣人覺醒，自己是台灣人，不是中國人，台灣就是我們祖國。而「美麗島」可以當台灣的國歌。

舉世只有我們將某黨的圖騰當作國家的圖騰，還將殺人魔當作偉人崇拜，真是愚不可及。如今遊行恢復經國風，荒謬。

（作者為大學教授）

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