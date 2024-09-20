話說李筱峰》 2758讓藍白政客落荒而逃

立院黨團前天協商，民進黨團提出希望不分政黨朝野響應國際上「聯合國二七五八決議不涉及台灣地位」的決議文。不料，韓國瑜聽都不聽就直接宣布散會，藍白兩黨總召黃國昌、傅崐萁立刻轉身離席。國民黨的理由是「這個決議會造成緊張關係」。誰會緊張呢？說穿了，他們怕習老大緊張吧？

◎李筱峰

八月二十一日澳洲參院通過，聯合國大會二七五八號決議不涉台灣地位；本月十二日荷蘭國會也以壓倒性票數通過動議，指聯大二七五八決議並未決定中國對台擁有主權，也未排除台灣參與聯合國或其他國際組織。

立院黨團前天協商，民進黨團提出希望不分政黨朝野響應國際上「聯合國二七五八決議不涉及台灣地位」的決議文。不料，韓國瑜聽都不聽就直接宣布散會，藍白兩黨總召黃國昌、傅崐萁立刻轉身離席。國民黨的理由是「這個決議會造成緊張關係」。誰會緊張呢？說穿了，他們怕習老大緊張吧？

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立法院民進黨團18日在朝野協商提出「聯大2758號決議文」無涉台灣地位的立院聯合聲明臨時動議，但立法院長韓國瑜未處理就離場，藍白立委逕自走人。（圖取自立院直播頻道）

藍白政客們請別緊張，我幫你們複習一下聯大二七五八決議案的背景：一九七一年聯合國大會通過阿爾巴尼亞「驅逐蔣介石代表，恢復中國在聯合國一切合法權利」案，此即聯大編號二七五八決議案。本案的最關鍵句這樣說：「承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從它在聯合國的組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。 」

所以聯合國二七五八決議案是在決定中國代表權，不是在決定台灣的主權歸屬。也無怪乎決議案通過之前（一九七一年十月二十一日下午四時許），周恩來與美國國家安全顧問季辛吉的談話中表示，他擔心阿爾巴尼亞的提案（即二七五八決議案）「無法增加有關台灣地位的條款，即使此案通過，台灣地位問題仍未決定」。

周恩來當時就知道此案並未決定台灣地位問題，但後來中共刻意扭曲解釋此案決定台灣歸屬中國。以致於二○○七年時任聯合國秘書長的潘基文誤解該決議，誤稱台灣是中華人民共和國的一部分。美國得知後，以非文件（non-paper）方式向聯合國秘書處提交聲明，清楚說明二七五八號決議事實上並未確立台灣是中華人民共和國的一省，後來美國更公開表達此立場。

我還要再提醒現在擔心你們習老大會緊張的藍白政客們，當年蔣政權被趕出聯合國時，你們是如何地跟著蔣公呼天搶地搖旗吶喊！當時蔣介石喊出新政治口號勉勵台灣人民「莊敬自強，處變不驚」。他發表文告說：「只要我們莊敬自強，處變不驚，慎謀能斷，也就沒有衝突破的難關，也就沒有打不敗的敵人！」

在當時口號震天狂響之際，未嘗無獨醒之人，被老蔣關了十年出獄的雷震建議更改國號為「中華台灣民主國」，楊西崑、葉公超也建議成立「中華台灣共和國」，皆不為頭腦「其介如石」的蔣介石所接受。八年後，美國與中國建交，與蔣政權斷交。當年，國民黨編歌作曲勉勵台灣人要〈風雨生信心〉：「不怕風和雨，不怕浪如山，同舟共濟，衝破黑暗，信心要堅強。你把舵，我搖槳，萬眾一心有力量！…」。你們唱得慷慨激昂！

還有一首歌〈誰都不能欺侮他〉，唱遍台澎金馬：「我生在這裡，我長在這裡，這裡是我的國家。我愛護這裡，保護這裡，誰都不能欺侮她！不聽巧言虛假，不容匪寇欺詐，大風大浪我都不怕。快快被好戰馬，這場勝仗要打，不惜任何代價！」

當年退出聯合後，你們那麼勇敢，怎麼現在聽到二七五八決議案有國際幫我們講話，你們卻走人閃避呢？其實說「走人」還算客氣，曹興誠罵得更露骨：根本是一群中共走狗！

（作者是台北教育大學名譽教授）

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