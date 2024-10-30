自由開講》每秒15,000次網攻！危機就是商機？台灣資安產業大耀進

◎曾建儒

隨著科技的迅速進步，全球網路空間的威脅不斷增加，而台灣更是成為駭客和惡意程式攻擊的首要目標之一。根據知名資安公司Fortinet最新發布的全球資安威脅報告顯示，台灣平均每秒就有接近1.5萬次的網路攻擊發生，這一驚人的數字使台灣在亞太地區的網路安全風險排行榜上名列前茅。面對如此嚴峻的挑戰，台灣的資安產業卻迎來了蓬勃發展的契機，去年產值已經達到新台幣744億元，預計到2026年將突破千億元大關。

台灣成為亞太地區的網路攻擊重災區

根據Fortinet的統計數據，2023年上半年，亞太地區共偵測到4,120億次惡意威脅，而台灣的攻擊事件數量驚人地占了其中的55%，總數高達2,248億次。這意味著，在這短短半年內，台灣每秒遭遇的網路攻擊數量高達15,000次。這樣的頻率不僅讓人不寒而慄，也使得台灣成為全球資安威脅的焦點之一。

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根據Fortinet的統計數據，2023年上半年，亞太地區共偵測到4,120億次惡意威脅，而台灣的攻擊事件數量驚人地占了其中的55%，總數高達2,248億次。（freepik.com）

這些網路攻擊中，駭客常用的手法包括分散式阻斷服務（DDoS）攻擊、濫用已知漏洞如雙倍脈衝星（Double Pulsar）等技術。這些攻擊手段層出不窮且不斷升級，讓台灣的網路安全環境日益複雜。

台灣資安產業的迅速崛起

面對這些空前的網路安全挑戰，台灣的資安產業反而因此獲得了快速成長的動力。根據相關媒體報導，台灣去年資安產值達到了744億元，並且預計在2026年將突破1000億元的里程碑。資安產業的迅速擴張，不僅顯示出對網路安全需求的強勁增長，也反映了政府和企業對資安問題的高度重視。

台灣經濟新報的統計數據顯示，截至2023年上半年，僅有約23%的台灣上市櫃企業設置了專職的資安長。然而，隨著網路攻擊事件的頻繁發生，以及近期《資通安全管理法》修法的通過，預計未來將有更多的企業加強資安部署，進一步推動資安產業的增長。

惡意程式成為資安產業發展的「數位石油」

惡意程式如今已經不再僅僅是一種威脅，反而成為推動台灣資安產業發展的重要動力。根據國內週刊的分析，台灣由於頻繁遭受各類網路攻擊，成為了全球駭客和資安專家的「練兵場」。這些不斷演進的威脅和挑戰，促使台灣資安技術和解決方案不斷升級，讓台灣在全球資安市場中佔有一席之地。

前總統蔡英文在2024年臺灣資安大會的開幕典禮上指出，台灣的資安產業在2023年產值超過了744億元，並且有望在2025年穩健地邁向800億元的目標。這樣的成就，不僅表明台灣在應對網路威脅方面的進步，也反映出台灣資安企業在國際市場中的競爭力。

政府積極推動資安管理新措施

為了應對日益嚴峻的網路安全形勢，行政院會在上個月通過了《資通安全管理法》的修法，要求公務機關及特定非公務機關，如新竹科學園區、台電等，必須設置資安長以加強資安管理。這一修法措施不僅強化了政府機關的網路安全防護，也推動了全社會對資安問題的關注。

據相關報導，此次修法旨在全面提升台灣的網路安全防禦能力，確保各類重要基礎設施和機構不會因駭客攻擊而受到嚴重影響。同時，這一政策的實施也為資安企業提供了更多的商機，將進一步推動台灣資安產業的發展。

警惕未來：台灣網路安全挑戰依舊嚴峻

雖然台灣的資安產業正在快速成長，但我們仍不可忽視未來可能面臨的挑戰。隨著全球數位化進程的加速，網路攻擊的手段將會更加多樣化和複雜化。台灣作為全球科技產業的重鎮，其網路安全威脅只會有增無減。

在此背景下，無論是政府還是企業，都必須持續加強資安防護，保持對最新技術和威脅的警覺，並確保資安長的職責能夠得到切實執行。只有如此，才能在不斷變化的網路安全環境中立於不敗之地。

台灣的網路安全問題不僅僅是國內的挑戰，更是一個全球性的議題。在應對這些威脅的過程中，台灣不僅需要本土資安產業的支持，也需要加強與國際社會的合作，共同應對不斷升級的網路攻擊。

未來，面對每秒15,000次的網路攻擊，我們不能僅僅依賴於資安產業的成長，還需要全社會的共同努力，提升全民的網路安全意識，才能真正構建起一道堅不可摧的網路安全防護牆。

（作者為國會助理）

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