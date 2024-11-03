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自由開講》 跪著舔，老共就會放過你？

2024/11/03 10:30

◎ 木鐸

2024年9月26日，中國《澎湃新聞》題為：「國民黨副主席連勝文一行造訪祖母故鄉遼寧，坦言自己是瀋陽子弟」的文章揭露，9月24日，遼寧省委書記、省人大常委會主任郝鵬在瀋陽會見中國國民黨副主席連勝文一行。連勝文9月25日在「2024遼台經貿交流合作周」開幕式致詞，重申「承認九二共識、反對台獨」，還坦言自己是遼寧及瀋陽的子弟，因為祖母趙蘭坤就是瀋陽人。

國民黨副主席連勝文。（資料照）國民黨副主席連勝文。（資料照）

連勝文如此攀親戚，舔中共，中國人是否買帳？中國著名網紅躬耕牛，題為：「馬英九、連勝文先後回鄉祭祖，說明沒有忘根，但僅有祭祖是不夠的」，文章結語指出，馬英九、連勝文還有更多的臺灣政客們，應該在促進祖國統一上多做一些實事，不能僅僅滿足於了卻自己的心願，而置民族大義於不顧。

弔詭的是，何謂「實事」，作者沒有定義，這就是中國人刁鑽的地方，不明說，讓你心忐忑忙不完，然後隨時扣你冥頑不靈的帽子。另一位網紅張斌說，題為：「連勝文赴西安祭祖，雖然反台獨，但是這種兩面人指望不上」文章更對連勝文嗤之以鼻。

在台灣，羅姓網友2023年2月12日在臉書上標記連勝文，並發文寫下：「跪著舔中，除了中國國民黨，別人真的作不來，你更是樂在其中。」等語，連勝文認為，網友嚴重侮辱名譽及侵害人格權，對網友提告。臺北地院一審認為羅姓網友是對公共事務發表言論，判連勝文敗訴。連勝文不滿判決上訴高等法院，23日遭到駁回。

在台灣，連勝文自己對「跪著舔中樂在其中」的描述不滿，網友對其跪著舔中的行為不滿，在中國，網友則是認為跪著舔還不夠，甚至嗤之以鼻。連勝文本是佳人，今若此，令人扼腕。

（作者業商）

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