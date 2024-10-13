自由共和國》洪三雄／「政治詐欺」—2758號決議案，揭穿「中國」國民黨悖叛台灣(上)

聯合國大會二七五八號的決議文，內容簡潔、一清二楚，根本未提到台灣，與台灣的主權及國際地位絲毫無關。圖為聯合國紐約總部。（路透檔案照）

洪三雄／一九七○年台大法學院學生代表會主席

日本自民黨九月廿七日總裁選舉，第五度挑戰總裁大位的石破茂終於勝出，並已在十月一日國會中被選為新任日本首相。

鑑於石破茂過往親中的立場，台灣有部分民眾抱持觀望甚至懷疑的態度，擔憂石破茂上台，是不是會影響台日的關係而有不利發展？其實，石破茂是個「有宗教信仰」的人，當然會體認到日本作為美國印太戰略的伙伴角色，以及國際間對於台海安全的介入與對台灣的支持與日俱增。他也曾在日本的政見討論會上，明確認定「台灣是主權獨立的國家」。

請繼續往下閱讀...

我深自認為，台灣人根本不用操心石破茂是不是「親中派」？無論如何，他都不會比台灣內部藍、白的某些政治人物更親中、甚至賣台。事實上，這個國民黨所製造的「內憂」，才是目前台灣前途可能面對的最大致命傷。

一、「中國」國民黨愚弄

台灣人民五十三年

一九七一年十二月廿五日，聯合國大會表決通過「恢復中華人民共和國在聯合國的合法權益」大會案（國民黨所謂的「排我納匪」案），此即「聯合國二七五八號決議」。

這份「決議」很簡潔明白：

「決議恢復中華人民共和國的一切權利，承認它的政府代表為聯合國的唯一合法代表，並立即排除蔣介石的代表在聯合國及一切相關組織所非法佔據的席位」。

面對這個事實，「中國」國民黨卻一直隱瞞、愚弄台灣人民長達五十三年：

（一）當主張這個議案必須經過三分之二多數表決的「重大議題案」被否決後，中華民國代表周書楷在聲明「中華民國代表團從現在開始，不再參與任何聯合國的會議」後，即率領代表團全體團員走出會場。換言之，大會表決通過二七五八號決議案時，中華民國代表根本不在會場，當然也沒「投下反對票」。如今國民黨卻無厘頭徒托空言「自始反對」，此其荒謬者一。

（二）蔣介石的國民黨堅持「中華民國」、「代表中國」。這才是被逐出聯合國的真正緣由，因為聯合國擁中的大勢所趨，「中華民國」根本無法跟「中華人民共和國」爭奪中國代表權。此其盲目自大的荒謬者二。

（三）世界只有一個中國，二七五八號決議就表明「中華人民共和國」政府是這個「中國」的唯一合法代表，從而「中華民國」已不復存在，正如李登輝在二○○三年「五一一台灣正名運動」時所說：「現在要正名有相當意義，因為『中華民國』根本沒有存在」。

奈何「中國」國民黨死鴨子硬嘴巴，還老是搖吶「九二共識」、「一中各表」的遮羞布，不僅中共不領情，世界也不接受「中華民國可以代表中國」的主張。此國民黨自淫式欺罔、傷害台灣人的騙術者三。

（四）二七五八號決議案通過前，美國實質上已多次在枱面下暗助台灣，企圖給台灣島上的政權在聯合國保留一席的機會。但蔣介石的「中國」國民黨在強求保留「常任理事國」的席位不果之後，寧可戴著「漢賊不兩立」的假面具而嚴加拒絕。台灣因而失去了可以獨立站在世界舞台的最後機會，只能在國民黨假冒「中華民國」的「中華台北」商標下存活。因此，五十三年來台灣主權就一直橫遭中共的惡意打壓。此國民黨所造罪孽者四。

二、世界正給台灣開啟

另一道曙光

聯合國大會二七五八號的決議文，內容簡潔、一清二楚，根本未提到台灣，與台灣的主權及國際地位絲毫無關。但自一九七一年以來，中共卻惡意無限擴大「一中原則」，曲解及誤用決議文內容，主張台灣是中國的一部分、台灣不是國家，因此不能參與任何聯合國的相關國際組織。

中共的戰狼心態，及上述狂妄的扭曲主張，已嚴重招致世界民主國家的普遍反感與強烈反應：

（一）歐洲議會（European Parliament）首開第一槍。二月廿八日通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）：「中國對台灣的領土主張並無國際法基礎，強調台灣與中國互不隸屬，且只有台灣民選政府可以在國際上代表台灣人民」。

（二）對中政策跨國議會聯盟（IPAC）

這是一個由卅九個國家及歐盟的議會，超過二五○名跨黨派國會議員所組成的國際組織，其目的在關注並改革各國的對中政策。二○二四年峰會首度在台北舉行。七月卅日的台北年會通過：

「聯大第二七五八號決議

（1）僅主張『中華人民共和國的合法代表權』

（2）沒有提及台灣

（3）沒有處理台灣的政治地位

（4）沒有主張中國對台主權」

（三）八月廿一日澳洲參議院及九月十二日荷蘭國會均決議：

「聯合國二七五八號決議

（1）並未主張中華人民共和國對台灣的主權

（2）也未排除（限制）台灣參與聯合國或其他國際組織的權利」

（四）義大利眾議院外交委員會九月十八日通過決議案，要求政府積極支持台灣有意義參與國際組織，包括世界衛生組織、國際民航組織、聯合國氣候變化綱要公約，並支持所有協助台灣突破外交孤立的倡議。

以上各國及組織的主張，誠如美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）所言，正是針對「中國利用聯合國二七五八號決議，作為外交工具去『錯誤描述』台灣地位的非法性，並藉以詮釋其『一中原則』以打壓台灣」，作了最直接的強力反擊，不僅澄清了台灣的獨立國際地位，更為台灣的政治前途打開了一道曙光。（待續）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法