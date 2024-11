林長壽院士時論》「中華文化是我們的根」是嗎？（上）

在國慶大會上聽到「中華文化是我們的根」的當下,我不禁用一生的經歷來審視自己及驗證這句話對或錯,從受國民黨黨國教育下年輕的我開始,直到現在。其中特別閃過過去三十年來的民主台灣的生活點滴。多年以來,這是我第一次如此嚴肅地面對這個問題。

◎林長壽

「中華文化是我們的根」是嗎?

在國慶大會上聽到「中華文化是我們的根」的當下,我不禁用一生的經歷來審視自己及驗證這句話對或錯,從受國民黨黨國教育下年輕的我開始,直到現在。其中特別閃過過去三十年來的民主台灣的生活點滴。多年以來,這是我第一次如此嚴肅地面對這個問題。同一時間,在我眼前的是國慶大會現場轉播,我看著不同台的畫面,是多麼歡樂活力的表演場景,展現出台灣社會的民主、自由、尊重、多元並團結合作的精神。

國慶大會中,三軍儀隊首次和世新、輔仁大學競技啦啦隊結合演出。分別秀出拋槍和拋人絕技。(圖擷自自由時報電子報YouTube)

這樣多元的聲音,不正是貝多芬第九號交響曲中,所表達出的人類最高貴的精神嗎?喔!美麗的台灣!我不禁讚美著。相對之下,我想像著十月一日的中國國慶,以及當下中國的中華文化。這兩種意象的對比,呈現出相當的戲劇張力:「中華文化是台灣的根」的荒謬性。眾所周知,荒謬性是一種藝術的表現技巧。或許是韓院長個人藝術敏銳的感性,藉由這句話,點出本次大會的藝術本質,以及表演的最高點,真是畫龍點睛的神來之筆。我是這樣想著:無愧享有盛名的韓院長。

請繼續往下閱讀...

無論你認為「文化」一詞要如何定義,但一地區的統治制度絕對是形成這個地區文化的最重要因素,這一點是無法否認的。在台灣社會所看重的父母子女間的倫理關係如父慈子孝應是傳統的中華文化的核心之一吧!但中國的文化大革命,卻完全否定這種倫理關係,中國政府一再公開地鼓勵子女檢舉父母,無論在私下或公開場合的一言一行[註1]。甚至直到現在,這樣的紅衛兵教育方式仍在中國許多地方進行著,這是現在的中華文化之一。我們真的要認這種中華文化為根?

自秦漢以來,二、三千年中國的帝國威權制度形成中華文化最核心的部分。我們知道文化的內涵或深度會隨著時代而變化,上述傳統的威權專制所形塑的文化或許在1911年辛亥革命後有產生質變的可能性,然而這種可能性在1949年後變成一種遙不可及的夢想。

現在的中國是極權主義一黨專制,共產黨的極權統治比起過去帝制更加變本加厲,特別在文化思想上,有一整套嚴格管控人民的完整思想體系,一層一層地管控一直到個人的私有領域。幾十年來透過教育全面性的洗腦,傳統的威權制度所衍生的文化已和共產思想結合,深深地埋入中國人的潛意識中,形成現階段中華文化最外顯且不可分割的一部分。我這樣的論逑不是抽象,而是有實證的。你可以由許多中國人在世界各國脫序的奇怪行為[註2],或者由在香港抗中運動中,學生所受到嚴酷的鎮壓得到驗證。

回憶四、五年前香港抗中運動,不僅受到政府部門的壓迫(我們可以預料到)。沒有料想到的是,參與的學生受到大部分香港知識份子(包括他們的大學老師)一面倒的嚴厲指責。這在台灣是不可想像、不可能發生的。要知道香港的大學老師大部分曾在歐美等民主國家的高等學院受教及任教過,多年來享受著民主制度下的自由生活。他們中有許多人的父母是因為躲避共產黨迫害而逃到香港的知識分子。現在這些人在選擇認同中國後,竟完全忘掉父輩所受的迫害及民主自由的真諦,而完全認同中國共產黨的政權。

香港事件中,知識份子集體的呈現出這種扭曲價值觀的現象,這樣的認同真讓人不寒而慄!看看台灣,雖然在民主自由的發展中,傳統的帝制文化在我們的生活中已漸漸遠離而去,但其影響並不完全消退。我們只要看看一些政治人物,經常公開稱讚(及模仿)雍正或毛澤東等人的思想或行為模式,就會明瞭「中華文化是我們的根」的認同,對台灣發展會有多嚴重的傷害,我們能不警惕嗎?

台灣是一個小島。無論從地理位置或歷史因素來看,台灣的文化必然會受到來自中國、日本、東南亞、歐美等文化的影響。縱然在早期來自中國的影響很大,但像這種程度的影響,中國卻不是唯一的源頭。台灣人喜愛日本食物以及日本文化。而台化的日本料理早就成為每個家庭的日常,迄今已成為台灣豐富多元的飲食文化的一環,如鐵路便當。由此可見日本對台灣文化的影響比中國不遑多讓。但影響最為深遠的還是來自西方文化的民主政治制度[註3],多年來,自由民主的生活型態已深入台灣人的靈魂之中,由此形塑出的文化內涵更迥異於所謂的中華文化,無論這個中華文化指的是傳統的亦或是當下中共所統治的。

今年當我看到妮妃雅在總統府的表演,老實講我是非常震驚的。(總統府提供)

我是一個將一生貢獻於學術研究,極少參與社會活動的人。甚至像我這樣長期在象牙塔工作的人,也經常受到台灣新發展出的各種不同特色文化所深深觸動。今年當我看到妮妃雅在總統府的表演,老實講我是非常震驚的,我不只驚訝蔡總統的藝術文化觀點,更震驚於妮妃雅走上這條路的勇氣。可想像的是:在他持續不斷的創作過程中,所受到的壓力以及完全無視於世人的眼光的勇氣[註4]。

我一向佩服陳明章先生在歌曲創作上的才能,我特別欣賞他的「撼山河」以及「追、追、追」。(資料照)

我一向佩服陳明章先生在歌曲創作上的才能,我特別欣賞他的「撼山河」以及「追、追、追」。無論在歌詞、曲調上,我認為「追、追、追」是台灣在鄧雨賢諸先賢後最好的歌曲作品之一,其藝術水平和日本演歌最優秀的作品相提並論,一點都不遜色[註5]。歌詞描述現代女性在追求愛情的勇氣,以及微妙的情緒。在意境上,我認為直追最好的李白。整首歌無論在歌詞及音樂上都包含著豐富多彩的台灣元素。台灣歌謠從早期如鄧雨賢先賢們起,就能譜出台灣民眾内心最深藏的感情為台人所傳唱,這樣的傳統也能一代代傳承下來。近年來,有些樂團用原住民語、客語或台語唱出這一代人的心聲,能和所處時代共鳴,忠實地反映出社會裡不同地區,不同年齡的聲音,表達出更多彩的台灣。

當然不僅在音樂上,今年國慶大會及奧運台灣文化館表演藝術的精采,更將台灣各類表演的精緻特色展現無遺。台灣人包括許多新住民們經常在國外公開遊行表達出台灣被排在世界體系之外的憤怒,這些行動所表達出的無私和勇氣,我是非常佩服。台灣人對世界一些受災的地方自動捐出的愛心捐款的訊息,經常能在冷酷的資訊中讀到,總讓我的內心感到一陣溫暖。我很驚訝地發現這些新的文化不斷改變我對台灣的觀察,默默無聲地在我的生活中,一點一滴地 shaping 出我在思想上最後一塊拼圖。

幾年前,我們通過同性婚姻的立法,是第一次讓我有瞠目結舌的感覺。圖為今年的同志大遊行。(資料照)

幾年前,我們通過同性婚姻的立法,是第一次讓我有瞠目結舌的感覺,台灣真的那麼進步嗎?接著我又陸續接觸到一些關於台灣各級政府,致力於協助新住民安居台灣的政策及努力,我真的很訝異在我印象中那樣的官僚政府機構,也能改變並致力於這類多元文化融合的工作。我非常期待這些政策能夠採取對新住民文化有更相互尊重的態度,也期待台灣能夠成為類似美國那樣民族大融合的國家,因為這種文化融合本就是刻在台灣的基因裡,台灣一出生就有的本能啊!謂和世界接軌最具體的表現就是如此吧!

顯然地,在台灣近二、三十年來的生活,讓我們內心裡更能理解形塑台灣這些文化現像背後最基本的要素,就是台灣的民主。在民主制度下,每個台灣住民不懂在行動上是自由的,在思想意識上也是自由的:依據自己所想的去表達、去追尋、去建構、去完成。

正如今年諾貝爾經濟獎得主的理論:制度決定經濟。當然制度也決定文化的內容。幾年前我住在嘉義,經常在台北、嘉義開車往返。在高速公路中,觀察到:曾經非常多人會開車到路肩的現象,已經很少看到了。我想這種轉變不僅僅是駕駛人遵守法律而已,而是顯示出台灣社會漸趨於理性社會的事實,更深層地說,這是台灣在整體意識上正在形塑著文化共識的過程。顯然在台灣,一個文化上的想像共同體已漸漸形成。將來更會在包括由新住民帶來的文化影響下,相信台灣的文化面貌也會迎來更新的、更多的蛻變。這些事實說明,構成台灣文化的根基就是民主自由,並不是中華文化。更簡短有力的說:民主自由不僅是我們的寶,更是我們的根。(待續)

(作者為中央研究院院士、國立台灣大學數學系退休教授)

[註 1] 見 You Tube 柴靜訪問韓秀的影片,這是一個驚心動魄的訪問。

[註 2] 例如在日本對奈良的鹿及在靖國神社的不雅行為,最近在中國深圳殺日本學童,及在瑞士殺害學童的事件。更多荒誕的事,顯示中國人集體式地缺乏文明人基本做人的道理,這些行為並非是傳統中華文化所教養出的人。

[註3] 台灣的民主制度早在日據時代已經開始發芽深生根。這是 Stanford大學許成鋼教授的觀點,但也是歷史上的事實。另外,杜英時院士在一個訪問中,認為是台灣的民主開始於「自由中國」,也是台灣的民主和「五四」的連結。我認為這點說法也有它的根據。這些都在 You Tube 的影片可以看到,無論如何,探討台灣民主化在每個年代發展的細節,是非常重要的事情。另外,在訪問中,許教授提到「五四」發生時期的文章,更多的是談中國的民族主義。他認為那個時期是推動中國的民族主義。這點我是第一次聽到,不曉得有哪些著作有更詳細的資料。

[註4] 中國流亡作家嚴歌苓:勇敢是所有美德之首,也是我們最缺乏的。見You Tube 嚴歌苓的訪問。

[註5] 我在一年多前,才知道 You Tube 有這麼多國家的歌曲及 Jazz 和古典音樂的演奏影片。以前從來沒有聽過日本演歌。聽了大量這樣的歌曲,大大地驚訝日本演歌在歌詞以及曲調上的藝術水平。老實說,遠遠超過過當下的中文或台語歌。在這一期間,也聽到方宥心在公視唱的「追、追、追」,從來不會想到台灣竟能產生這樣的歌曲。也在 You Tube 聽到陳明章以及其他樂團的演奏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法