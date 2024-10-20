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自由開講》民調八成五台人反對！中共單方霸凌加劇兩岸關係惡化！

2024/10/20 12:30

◎夏蜀釣

近期中共當局發布了針對台灣的「懲治台獨22條意見」，並強化相關國安法規，允許檢查民眾隨身物品等措施，引發台灣社會的廣泛關注和強烈不滿。陸委會最新的民調顯示，超過八成五的台灣民眾不認同此一做法，更堅定表達反對中共對台脅迫的立場。這份民調結果，清晰地反映出兩岸在政治認同和未來發展方向上存在著巨大的鴻溝，而中共單方面的霸凌行徑，只會讓兩岸關係更加疏離。

近期中共當局發布了針對台灣的「懲治台獨22條意見」，引發台灣人加速撤離中國。（示意圖，美聯社）近期中共當局發布了針對台灣的「懲治台獨22條意見」，引發台灣人加速撤離中國。（示意圖，美聯社）

中共蠻橫行徑，台灣民意堅決反制

根據陸委會的民調，高達88.9%的台灣民眾不認同中共軍機艦持續在台灣周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線的挑釁行為；更有85.1%的受訪者反對中共海警在金門附近海域進行其單方面宣稱的「常態化執法巡查」。這些數據充分顯示，中共企圖以武力威脅恫嚇台灣人民，並試圖單方面改變台海現狀的企圖，不僅無法得到台灣社會的認同，更激起了台灣人民堅決反制的決心。

民調85.1%的受訪者反對中共海警在金門附近海域進行其單方面宣稱的「常態化執法巡查」。中國海警示意圖。（資料照／民眾提供）民調85.1%的受訪者反對中共海警在金門附近海域進行其單方面宣稱的「常態化執法巡查」。中國海警示意圖。（資料照／民眾提供）

「一國兩制」徹底破產，台灣前途由台灣人民決定

民調結果也顯示，高達85%的台灣民眾明確反對「一國兩制」的主張，這充分說明了「一國兩制」在台灣已經徹底失去市場。香港的經驗殷鑑不遠，中共片面撕毀「中英聯合聲明」的承諾，以「港版國安法」扼殺香港的民主自由，讓台灣人民更加看清「一國兩制」的虛偽本質。台灣的未來，應由台灣2300萬人民自主決定，這是台灣社會的共識，也是國際社會的普遍認知。

中共應放棄單方霸凌，正視兩岸民意差距

面對台灣社會的強烈反彈，中共當局應當深切反思，放棄單方面的霸凌行徑，停止任何可能加劇台海局勢緊張的局勢。唯有正視兩岸現實和台灣的主流民意，以和平對話的方式化解分歧，才能為兩岸關係的和平穩定發展創造條件。否則，中共的一意孤行，只會將台灣人民推得更遠，最終損害的還是兩岸人民的福祉。

（作者為學生

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