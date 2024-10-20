自由共和國》洪三雄／「政治詐欺」—2758號決議案，揭穿「中國」國民黨悖叛台灣(下)

洪三雄／一九七○年台大法學院學生代表會主席

三、當前台灣的自處之道

面對世界因聯大二七五八號決議而關注並聲援台灣的主張，正是「台灣」勇敢再起的大好機會。「中國」國民黨當無不知之理。

美國國務院東亞暨太平洋事務局中國暨台灣副助卿藍伯特（Mark Lambert） 今年四月廿九日在華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States，簡稱GMF）公開表示四點意見：

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（一）北京錯誤將二七五八號決議與中國「一中原則」等同，更錯誤主張這是國際支持中國一中原則的共識。

（二）二七五八號決議案不構成聯合國對「台灣」政治地位的體制性立場。

（三）也沒有因此排除「台灣」在聯合國及其他多邊組織的意義參與。

（四）二七五八號決議案對於其他聯合國會員國自主決定與「台灣」的關係絕對不具約束力。

美國上述主張正是為台灣自處之道，提供了明確、強而有力的國際法理論基礎。這也是台灣各黨派攜手合作的最佳契機，理應同心拋棄聯合國早已視為無物的「中華民國」裹腳布，積極採取「台灣正名」的具體行動，促使「台灣」以新國家之名加入國際組織、參與國際活動，讓台灣人可以昂首闊步走進國際社會。

四、「中國」國民黨，別再悖叛台灣！

立法院日前開議，針對聯合國二七五八號決議，民進黨團提案主張：該決議根本無一字涉及「台灣」，不容中共繼續扭曲、誤導與「一中原則」掛鈎，以致封殺「台灣」在國際的空間，甚至惡意主張台灣是中國的一部分。最後鄭重呼籲聯合國接納「台灣」完整的參與。

反觀「中國」國民黨團的提案，其主張略為：

（一）自始反對二七五八號決議。

（二）「中華民國」有權參與國際組織。

（三）呼籲中共推動兩岸交流，維護台海穩定。

（四）呼籲聯合國接納「中華民國」重返。

在瞭解一九七一年聯合國二七五八號決議的前後歷史，並熟知其決議過程和內容之後，吾人終可發現：國民黨的上述黨團提案，盡是些無稽之談，若非痴人說夢，就是自欺欺人。在台灣的國際地位已歷盡五十三年屈辱之際，「中國」國民黨如此荒誕不經的言行，恐再陷台灣於萬劫不復之境，無異五十三年後又一次悖叛台灣。

茲簡要分析如下：

（一）五十三年前，國民黨自始未在二七五八號案表決中投過「反對票」，說「自始反對」不過逞口舌之強而已。而且，決議既成，迄今全世界並沒有任何國家反對。

（二）該決議已確立只有「一個中國」，由「中華人民共和國政府」繼承了「中華民國政府」而作為「中國」「唯一合法代表」。蔣介石的代表（中華民國政府）已被逐出聯合國及其所屬組織。聯合國再也沒有「中華民國」了！任憑「中國」國民黨再「阿Q」也沒輒了！

（三）一九四五年聯合國成立時，「中國」的國號全稱叫「中華民國」。聯合國憲章第廿三條所列安理會五個常任理事國，當然以「中華民國」作為「中國」國號的全稱。一九四九年中華人民共和國成立，一九七一年一月廿六日起，因為有了二七五八號決議，「中國」國號的全稱即已改為「中華人民共和國」。

（四）美國參議院外交委員會「為了支持台灣安全與『人民自決』權利」，於二○二二年九月十四日通過《台灣政策法（Taiwan Policy Act of 二○二二）》。其最後一節（Sec. 901）特別聲明：

本法案不能解釋為：

（1）要恢復與『中華民國』的外交關係，或

（2）要改變美國政府對『中華民國』國際地位的立場。

（五）國際社會並不是反對二七五八號決議，而是反對中共將此決議扭曲為「一中原則」的錯誤解釋，以及聯合國秘書處據而對台灣採取的限制性行為。

由上述分析可知，基於聯合國的憲章及其決議，「中國」這個國家只有一個，其國號（代表政府）為「中華人民共和國」，這已經是國際的共識。「中國」國民黨乃竟執迷不悟而欲沿用已在聯合國消失的「政府」名稱「中華民國」，因而不僅進不了聯合國大門，連其所屬機構也都無法參與，這才是根本關鍵所在。百思不解的是，「中國」國民黨為什麼不願「誠實面對」而只會空喊自嗨的口號？

五、結論

從一九四九年蔣介石的「反攻大陸、解救同胞」、「反共抗俄、殺朱拔毛」，到今天馬英九的「九二共識、一中各表」，以及與中共經濟統合的ECFA政策，七十五年來世界在變，但「中國」國民黨唯一不變的是：為求保住「政權」，「惡貫滿盈」（戒嚴、白色恐怖）、「謊言連篇」（反攻大陸、消滅共匪；九二共識、一中各表），已然是一個不折不扣的「政治詐欺」集團。

今天，歐洲議會、對中政策跨國議會聯盟、澳洲、荷蘭、意大利及美國，都已相繼公開表示「聯合國二七五八號決議不涉及台灣」，正是「台灣」經過五十三年煎熬後走進國際舞台的一線曙光。「中國」國民黨豈可明知卻背道而馳？

台灣人民應該站起來，督促「中國」國民黨及其立院黨團迷途知返，不要欺騙自己，更不要再愚弄台灣人民！應該致力於：

（一）立即揚棄「中華民國」代表「中國」的一中論調，才不致自棄於世界民主潮流、愧對國際正義力量對「台灣」的聲援。

（二）支持政府推動二○二四年參與聯合國案，以「駁斥聯大第二七五八號決議遭扭曲及誤用」為主要訴求。

台灣不能再錯失攸關我國可以光榮生存發展的機會。大家必須深刻體認，惟有重建「『台灣』是自己的國家」的政策，正視海峽兩岸就是「一邊一國」、「互不隸屬」的現狀，方足以帶給台灣人民安全、進步的新希望。

我們期待務實、愛台、認同台灣的「台灣」國民黨，一起為台灣奮鬥；但我們一定要推翻親中、媚共、一再悖叛台灣、自絕於台灣人的「中國」國民黨！（完）

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