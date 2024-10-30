自由開講》兩岸無法「統」

◎ 歐自偉

筆者數年前生活在澳洲，途中遇見高幹子弟，時勢視自己為母國，台灣為子國。數年前的高幹子弟已被中共教化為母國，本人與之對話，來自台灣。但對方稱為中國為母親，希望回到母親的懷抱。本人應之等你們成為民主國家我們再來談統一。

主權獨立的國家無容置疑，兩種不同的制度的政體無法「統」。 （路透檔案照）

多年來，唐人街本人簽署於禁止迫害法輪功，但是如何統幾乎是不可能的任務不管聯合國的2758決議案，都沒有列出台灣是否國家。海外的留學生他們談及他們第一談及最討厭韓國人，第二討厭是中國人。因為留學生們都說台灣是我們的。中華民國依據中華民國憲法成立。而且本國已深化進步至選舉、罷免、創制、複決權。中共還是一黨獨大。

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兩個不的政體國家，實是兩個國家。中華民國及中華人民共和國至於互不隸屬。但中華民國曾經統治過大陸，互不隸屬存而不論。

我國民主國家已然成形，但兩岸無法統，因為人民已習慣了這種社會制度。反送中香港已轉變為一國一制。強迫本國接受一黨專政制。緣木求魚。

兩種不同的制度無法「統」，九二共識、一個中國的原則。但事實上，我國是一個國家中華民國。主權獨立的國家無容置疑，兩種不同的制度的政體無法「統」。對岸強調合統、武統。如何統為不可能的任務。海外的自由民主的國家與極權國家博奕。如何讓中華民國在台灣長治久安，另外，國家要有備戰的準備，勿恃敵之不來，正視吾有以待之。端視知識份子重視此項問題。

（作者為高中職員）



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