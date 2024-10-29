自由開講》共軍常態化手段 國軍內部兩極化作戰意志

◎何翊瑞

共軍於10月14日發動短暫的「聯合利劍-2024B」圍台軍演後，又在22日上午9時至下午1時，在平潭牛山島沿海區域，又將展開實彈射擊，雖然我國國防部對於共軍例行演練有著密切的掌握。

共軍又在22日平潭縣牛山島沿海部分區域展開實彈射擊。圖為日前「2024聯合利劍B」軍事演習實況照片。（圖取自央視）

但近年來這種密集性的演練早已遠超往年的頻率可以說是逐年的增加；共軍的軍事活動及意圖，配合臺海如今軍事升溫的威脅越顯高調，雖說此舉行動是政治意義大於軍事意涵，但是這也是在給國人一種警訊，在中共內部首先以打貪名義撤換火箭軍將領，並起訴兩位國防部長，後來又將中共開國元勛薄一波次子原副國級領導人薄熙來給開除黨籍、處以無期徒刑；同時，也把有東北虎之稱的原副國級領導人徐才厚開除黨籍並移送檢察機關，自中共前總理李克強屆滿卸任後逝去，如今在中共政治上已無人可以與習近平分庭抗禮，也成為了在中共歷年以來最具軍政權力的領導者，所做出的任何決策都會讓世界各國密切關注。

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自中共前總理李克強屆滿卸任後逝去，如今在中共政治上已無人可以與習近平分庭抗禮 。（歐新社檔案照）

一、 中共常態化手段，欲意減低國人衛守國家決心當前兩岸的主權爭議與敵對意識日益增加時，就會導致軍種本位主義更加常態性的演練，並且把擬定好的策略藉由頻繁演訓活動進行驗證，兵法有云「疲而擾之」利於進攻方的戰術絕對優勢，除了讓守軍常年疲於奔命外，甚至還會讓我國民眾習慣後對著情勢麻痺以至於放下戒心，另一方面可以說縱使民眾擔憂又莫可奈何？

二、中共軍演，促使國軍後勤官兵內部作戰意志鬆動然而如今除了國內民眾外，竟然就連國軍後勤內部官兵傳出大多數人皆認為共軍根本不會發動戰爭；對於面對中共海空不斷侵擾的這種情況下，甚至軍演的恫嚇，官兵的後勤內部作戰意志都極有可能鬆動；這讓戍守疆域防禦的官兵與後勤官兵的作戰意志形成了強烈對比，對於國防部提倡料敵從寬，精實守護國人的宗旨走上了不同的道路，可謂糟糕至極，因為一旦讓後勤戰備流於形式，只會讓國軍防守作戰更顯得不利，更加打擊民眾對於國軍的信心。

政府與國防部應對於此點弊端，豎立起全體國防的意識，讓民眾更加以支持形成了國防共識，方能成為對抗共軍襲擾的最佳護盾。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究生）

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