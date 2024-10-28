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陳雨鑫 說說看》颱風將至 氣象署精進了嗎？

前行政院政委張景森指出，過去十五年來許多縣市誤放颱風假，比率高達七十％以上，顯示地方政府在放假決策上缺乏一致標準，多出於避免承擔責任的政治考量。
陳雨鑫

陳雨鑫

2024/10/28 05:30

◎ 陳雨鑫

十月初山陀兒颱風來襲，由於氣象署預測失準，北部連放二～三天颱風假卻雨小風平，被譏「該放假的不放，不該放的亂放」。引發熱議，企業也質疑放假標準並呼籲檢討。行政院長卓榮泰表示，氣象署應「精進」預報技術，提供更精確資訊。

氣象署在去年升級，期望提升預報品質，但其成效與KPI是否能反映出真正效能？似未見深切檢討，且應事後追蹤，其預報與實際發生結果的差異分析檢討，列管缺失追蹤改進，方能重新尋回民眾信任。

如何讓氣象預報更精準？山陀兒颱風全台放颱風假，再度引起討論。圖為3日台北地區風雨不大，放颱風假的民眾中午湧入大賣場美食街用餐。（記者廖振輝攝）如何讓氣象預報更精準？山陀兒颱風全台放颱風假，再度引起討論。圖為3日台北地區風雨不大，放颱風假的民眾中午湧入大賣場美食街用餐。（記者廖振輝攝）

錯放颱風假的影響

近年北部颱風假爭議較多。山陀兒颱風期間，中、北部地區風雨不大，但在颱風距北市尚有八百公里時宣布放假，引起質疑。專家指出，一天颱風假可能造成台灣經濟損失逾三百億元。

前行政院政委張景森指出，過去十五年來許多縣市誤放颱風假，比率高達七十％以上，顯示地方政府在放假決策上缺乏一致標準，多出於避免承擔責任的政治考量。

氣象預報準確性的精進

預報準確性的精進可分為區域、時間和政治判斷三大挑戰：

一、現代氣象技術能更精確預測颱風影響範圍，但地方政府常採「共同生活圈」模式，導致部分地區不應放假卻跟著放。例如，北北基桃常一起放假，但氣象條件各異，部分地區根本不需要放假，若基隆與新北山區遭受風災，但北市卻未達標準，則應考慮實行分區決策，凡非北市居民而在居住地實施颱風假時，即應給予不影響全勤之颱風假。例如去年八月，高雄市在卡努颱風期間，僅在那瑪夏、桃源、茂林等三個山區放假，而不必讓整個高雄的卅八個區域一起停班。這樣的做法不僅保障當地居民安全，還能確保經濟活動的正常進行。

二、依法地方政府應在前一天晚上十點前決定是否放假。然而氣象專家指出，時間越接近，預測越準確。凌晨四、五點作決策會更好，但這可能對偏遠地區的學校和家長造成不便。甚至要能精準判斷出若明晚風力雨量才達標，那應該是後天放颱風假，而不是明天就放錯假！

這更是氣象署要精進的功力，建議應調整法規，讓決策有更多彈性，分區、分時發佈颱風假。

三、颱風來襲時，台北市作為首都和國際金融中心，應考慮與其他城市脫鉤，北北基桃地區的多個城市常以共同生活圈進行判斷，四都市長的考量因素繁多，當中不乏選票的影響，使得颱風假的取捨相對複雜。然而，我們必須在兼顧安全與經濟的情況下慎重考慮，尋求兩者之間的均衡點。

氣象預報的改進方向

氣象署應提升預報技術，並積極向公眾公開其改進措施。過度放颱風假不僅對經濟造成負擔，也影響基層勞工的收入，他們往往需要靠每日工資維生；此外，颱風假對醫療系統的影響也不容忽視，醫院的門診安排與各項檢查、手術計劃被迫更動，增加了醫療成本與患者負擔。

總之，氣象署要重新找回民眾的信任，應立即精進氣象預報準確度，並與地方政府加強合作，避免做出錯誤的放假決策，才能減少不必要的經濟損失，同時保障民眾安全。

（作者為前台中縣副縣長、前行政院體委會副主委）

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