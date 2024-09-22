自由開講》由「中華民國自始反對2758決議」提案談起

◎陳逸南

依自由時報9月20日A3版「反制綠版 藍委提『中華民國自始反對2758決議』」報導指出，針對聯大二七五八號決議並不涉台之動議，民眾黨團前天提出主決議，要求行政部門積極爭取有意義地參與各種國際組織，並邀請行政院針對台灣參與跨國組織工作進度赴立院進行專題報告。國民黨團書記長林思銘表示，國民黨團今會提版本，也會支持民眾黨團版本。

又指出，國民黨立委牛煦庭、黃健豪、林沛祥昨（19日）表示，將準備聯合提出「中華民國自始反對二七五八決議」提案，聲明中華民國立場自始反對二七五八號決議，反對民進黨借機操作意識形態……。其提案內容重申不承認、不接受聯大二七五八號決議之立場，以維中華民國為一主權獨立國家之國格。並呼籲聯合國成員遵照聯合國憲章的普遍性原則，同意我國「有意義的參與」。

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查聯大第2758號決議產生於1971年10月25日，當時該決議僅解決了「中國代表權」的問題，在該決議範圍以外之事項，包括台灣主權及台灣人民在聯合國體系中代表權等，均不在聯大第2758號決議處理範圍內，此為史實。

又查2019年8月出版《被外交孤立的台灣：聯合國「中國」代表權22年爭議始末》第192頁指出，事實上，1972年10月周恩來與季辛吉的會談中，周恩來還曾向季辛吉表示，北京政府對阿爾巴尼亞支持恢復北京在聯合國之權利的提案雖表感謝但不滿意，因為阿爾巴尼亞案的條文中，並沒有提及解決台灣地位的問題。

不過長期以來，中共將聯大第2758號決議與所謂「一中原則」掛勾，且主張該決議體現「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部份」，企圖改變台灣地位，破壞台海現況，此為中共對台「法律戰」之核心策略。中共對於聯大第2758號決議之扭曲，對我國參與國際社會活動造成了嚴重不利影響，對此我國應持續向國際社會提出說明與訴求，並尋求民主陣營多數國家的支持。

事隔53年（1971~2024年），聯大第2758號決議的影響早已呈現。如今，國民黨立委才提案「重申不承認、不接受聯大第2758號決議之立場」，代表了什麼？令人不解，難道，這是阿Q「精神勝利法」嗎？引人深思。

（作者為仲裁人）

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