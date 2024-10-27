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自由開講》人生的句點自己畫！年輕世代掀起安寧療護革命

2024/10/27 19:00

◎陳擷安

隨著台灣社會對於安寧療護的認識逐漸加深，「善終」這個概念越來越受到民眾的重視。根據衛生福利部的最新數據，截至2024年9月，全國預立安寧緩和醫療意願已突破百萬人，這不僅是台灣社會在生命教育上的一大進步，更反映出生命末期病人對善終意願的普遍認同。特別值得一提的是，今年4月起開放「健保卡線上簽署管道」後，20至29歲的年輕族群簽署意願明顯提升，顯示善終的概念正在跨越年齡層的界線，成為每個人都應思考的生命議題。

圖為安寧照護示意圖，人物與本文無關。（資料照）圖為安寧照護示意圖，人物與本文無關。（資料照）

對於生命末期病人而言，善終的核心價值在於避免不必要的醫療介入，並在尊嚴、舒適的狀態中完成生命旅程。安寧緩和醫療條例的施行，為病人提供了更多選擇權，不再強迫接受無效醫療，而是專注於提升病人在最後階段的生活品質。這種選擇並非逃避醫療，而是一種對自身生命的負責任態度。在避免過度醫療的同時，安寧療護也強調對病人及家屬的情感支持，減少離別時的遺憾，使家庭在悲傷過程中能得到更多安慰。

年輕族群對於善終意願的接受度上升，是一個值得深思的現象。傳統上，面對死亡的話題往往被認為是年長者才需要考量的事。然而，現代社會的變遷使人們逐漸理解，生命的無常隨時可能降臨在任何人身上。20至29歲年輕人的簽署趨勢，反映了他們對生命的深層思考，也可能受到疫情後社會氛圍的影響，促使人們提前規劃未來、面對死亡。這種改變不僅是一種個人選擇，更是對家人負責的表現，避免在突如其來的危機中讓親友陷入醫療決策的困境。

衛福部積極推廣預立醫療決定和器官捐贈的政策，顯示政府正致力於透過多元方式深化善終觀念。結合器官捐贈、病人自主權及安寧緩和療護的政策，不僅讓不同年齡層能以自身方式理解死亡的意義，也幫助病人及家屬減少內心負擔。特別是透過健保卡線上簽署系統，讓每個人都能輕鬆完成意願登記，強化了個人在醫療決策中的自主權。這些措施反映出台灣社會已逐步走向對死亡的開放討論，且愈來愈多人願意以積極的態度面對生命的終點。

對於生命末期病人而言，善終的核心價值在於避免不必要的醫療介入，並在尊嚴、舒適的狀態中完成生命旅程。（freepik.com）對於生命末期病人而言，善終的核心價值在於避免不必要的醫療介入，並在尊嚴、舒適的狀態中完成生命旅程。（freepik.com）

推動善終意願的認同，不僅涉及個人對生命態度的選擇，也攸關家人之間的情感聯繫。在病人預立善終意願後，家屬能在告別時少一些遺憾，並以更平靜的心態面對離別。同時，善終的推廣有助於醫療資源的合理分配，避免無謂的醫療消耗，讓資源能更有效地運用在需要的人身上。從個人生命的尊嚴到整體醫療系統的永續發展，善終意願的推廣皆具長遠的價值。

總而言之，生命末期病人對於善終意願的認同，不僅是避免無謂的醫療行為，更是一種尊重自我生命的態度。在家屬支持與政策配合下，善終不再是禁忌話題，而是應被正視的生活議題。透過全民參與和世代對話，台灣正逐步建立一個面對死亡也能從容自信的社會，讓每個生命都能以尊嚴圓滿的方式畫下句點。

（作者為臺灣大學醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所碩士）

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