胡，怎麼說》2.7％黃國昌配要總統辭職重選？我呸！

◎ 胡文輝

只有二．七％選票的黃國昌，竟要賴清德總統辭職，總統與他一併重選。黃國昌也配？我呸！呸！呸！套句粗俗的話，簡直是︰XX比雞腿！

民眾黨立委黃國昌。（資料照）

而且，黃國昌這席立委，本就是柯文哲賞賜給他的，二．七％選票是台灣民眾黨政黨票，該黨在全國不分區得票率廿二％，分配到八席，每席得票率約二．七％。

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賴清德在總統大選得票率為四十％，以最高票當選，勝過侯友宜的卅三％、柯文哲的廿六％。要比民意，這才是民意，何況，黃國昌的二．七％還是別人賞的。

論憲法，總統的任期、權力、義務、去職、辭職，自有一套憲政機制，和立院倒閣、解散、重選機制不相關，更沒有總統與立委連動併辭改選的任何規定。黃國昌的說法不但反常、更是荒誕！

說白了，黃國昌和藍白委們仗立院多數，拒審總預算、亂搞立院擴權亂政法案、被憲法法庭判決違憲不思悔改仍要惡搞…，耍盡狠手段就是要迫使政務癱瘓，但他們就是不敢倒閣，不敢對行政院長卓榮泰提不信任案，怕解散︱重選機制啟動怕的要死，表現不如小孬孬，卻跳級要總統辭職併立委重選？我呸！

其實，黃國昌、翁曉玲等，只要看他倆聯手提的立院擴權法案被憲法法庭一一三年憲判第九號判決大部分違憲之後，從回應的態度，就可看清本質就是「目中無憲法，心中無國家！」，只有自戀、自私！反常為妖，被判違憲、憲法官司輸了，竟宣稱司法獨立已死、不必遵守憲判，曝露他們就是妖形妖狀、予取予求、無法無天！

哲學大師佛洛姆的社會心理學巨著《逃避自由》分析自私者及自戀者的心理︰

#自私就是一種貪婪，一種因為真實自我嚴重挫敗而產生的貪婪。

#自私的人總是焦急的關心自己，永不滿足，永遠焦躁不安，永遠害怕得到的不夠多，害怕錯失什麼，或被剝奪了什麼。他非常嫉妒可能擁有更多的人。進一步觀察（特別是無意識的動態）就會發現這類人不喜歡自己，反而深深地厭惡自己。

#自戀型的人一心祟拜、讚賞自己，表面上看自戀者似乎非常喜愛自己，其實他們不愛自己，自戀就像自私一樣，基本上是一種缺乏自愛而作出的過度補償。事實上自戀者不愛別人，也不愛自己。

（作者為資深媒體人）

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