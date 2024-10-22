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自由開講》Holy+媽祖（台語）！李銘順扮演台灣阿美族男主角獲金鐘影帝

2024/10/22 10:30

◎張天泰

第59屆金鐘獎頒獎典禮在北流舉行，李銘順以《八尺門的辯護人》獲得「迷你劇集（電視電影） 男主角獎」！他上台高興說起角色口頭禪「Holy媽祖」，還同步謝謝媽祖，「我也是你的忠實者！」這是李銘順第四個金鐘獎。

演員李銘順以「八尺門的辯護人」拿下金鐘迷你劇集（電視電影）男主角獎，登台致詞馬上喊出經典台詞「Holy媽祖」，也感性感謝太太、兒子及弟弟李銘忠。（中央社）演員李銘順以「八尺門的辯護人」拿下金鐘迷你劇集（電視電影）男主角獎，登台致詞馬上喊出經典台詞「Holy媽祖」，也感性感謝太太、兒子及弟弟李銘忠。（中央社）

李銘順眼光獨到，擔任《八尺門的辯護人》男主角，不忘感謝監製董成瑜，「謝謝把「佟寶駒」這匹馬交給我，他真的太野了！」他提到，拍攝三個多月來，雖然劇情很沈重，但拍得很開心歡樂。

而在「八尺門」劇情裡，印尼籍漁工阿布同樣不堪虐待、護照遭扣留後，殺害雇主船長一家3口，被判處死刑，「八尺門的辯護人」中，印尼漁工殺雇主案相互對照30多年前在台灣發生的原住民湯英伸殺人事件，真實與虛構的兩起案件相隔數十年，但台灣社會在論辯支持死刑或廢死時，直到現在，雙方宛如在不同世界，討論角度完全不在相同頻率，難以溝通，「八尺門」導演唐福睿認為這一部台劇的故事可以提供一個對話的起點，當我們都看過相同故事後，漸漸了解彼此想說什麼，就能發現差異點。

「廢死聯盟曾經做過一項民意調查，臺灣民眾有七成的人對司法公平性缺乏信心，有七成五認為臺灣法律只保障有權有勢的人，有八成的人認為窮人比有錢人更容易被判死刑，但是，八成五的人支持死刑。」，這是此劇的對話台詞，被公設辯護人「佟寶駒」當作笑話來反諷，而此台詞背後的兩個問題 「當人權與民意相互衝突時，折衷之道為何？」、「有什麼事比人權更至高無上？」，更值得台灣社會大眾在面對死刑議題時，重新做深度討論和思辨對話，特別是我國訂定了《國民法官法》，讓民眾與法官共同參與審判案件已在今年上路。

李銘順在《八尺門的辯護人》飾演公設辯護人「佟寶駒」，替犯下滅門血案的外籍漁工翻案。（Hami Video提供）李銘順在《八尺門的辯護人》飾演公設辯護人「佟寶駒」，替犯下滅門血案的外籍漁工翻案。（Hami Video提供）

回到金鐘獎頒獎典禮，影帝李銘順理解挑對好劇本就是「如虎添翼」，演對劇中公設辯護人台灣阿美族佟寶駒，最後李更謝謝太太「范小姐」范文芳，「你真的是我的幸運星！謝謝你這麼愛我。」我也很愛你，謝謝你把兒子照顧這麼好，謝謝可愛的兒子，我能放心出來拍戲，是因為你很懂事！聽到這些得獎感言，李銘順已然突破范文芳老公的標籤，金鐘影帝實至名歸！

（作者為政治工作者、教育博士）

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