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自由開講》柯文哲的「截留」很有中國特色？！

2024/10/21 13:00

◎木鐸

從已經曝光的資料顯示，柯文哲將很多政商名流捐給民眾黨的政治獻金皆可能放入私人口袋？！這種行為用中國官方的話說叫做「截留」。截留捐款是中國官場的歪風，截留賑災捐款，截留急難救助，截留扶貧專款…，無奇不有。打開百度搜索，吾人可以看到很多這類的消息。例如：

1. 對私分、挪用、截留或者侵佔慈善財產的處罰 （內蒙古，呼倫貝爾市人民政府通知）

2. 嚴肅查處截留克扣、擠佔挪用捐贈款物等行為（南方都市報）

3. 截留愛心捐款怎麼想的（網易新聞）

某一律師事務所更以「截留非法捐贈的財物的定性」為題，討論截留捐款的官員該當何罪，是侵占，還是貪汙受賄？被截留的物資產權歸誰？該繳國庫，還是歸受贈單位所有？

在中國，受捐贈方的主體以政府機關居多，法定代表人就是該機關的最高領導，捐贈方可能是國有企業或私人企業，甚至個人都有。

民眾黨主席柯文哲涉政治獻金假帳風波仍持續延燒。（資料照）民眾黨主席柯文哲涉政治獻金假帳風波仍持續延燒。（資料照）

在台灣，柯文哲案中，政商名流給錢，柯文哲收款時的身分是公務員，還是民眾黨總統候選人，還是民眾黨主席？捐款者的原意是捐給私人，還是競選辦公室，還是民眾黨？目前社會大眾無從知曉；若是私人餽贈，金額沒限制，但若是競總或政黨，則有對應的法律規範，事實有待檢調釐清，將來司法如何論斷，這部分非屬本人專業，在此不敢妄加置喙，暫且跳過不表。但就截留的客觀事實，柯文哲這項行為非常有中國官員特色，終於弄懂柯文哲主張「兩岸一家親」的思維其來有自！

（作者為

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