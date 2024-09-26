自由開講》窮黨富主席：柯文哲的選舉補助款引發的迷思

◎缺理

在台灣政壇，有些事總是令人哭笑不得，甚至會讓人懷疑，是不是自己的智商被狠狠地挑戰了一番。最新的話題焦點，無疑是民眾黨主席柯文哲如何用選舉補助款購置商辦，並且堂而皇之地將它登記在自己的名下。對於那些辛苦工作的「小草們」來說，這簡直是一場背叛。

我們來看看事情的來龍去脈。根據數據，柯文哲在2024年總統選舉中，獲得了超過1.1億元的選舉補助款。而在這筆巨額資金的使用上，柯文哲竟然選擇購置了一棟價值4,300萬元的商辦，並且這個商辦還登記在他個人名下。這個消息一出，立即引發各界的譁然與批評。

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支持者捐款給政黨，是希望政黨能夠更好地推動其理念與政策，並非為了讓黨主席購置私人資產。更何況，柯文哲口口聲聲說民眾黨是「小黨」、「窮黨」，要求黨內同志勒緊褲帶，繼續為黨募款。可是轉眼間，主席本人卻似乎毫無經濟困難的跡象，甚至在台北寸土寸金的地段大手筆購置商辦，這種強烈的反差實在令人匪夷所思。

國民黨台北市議員汪志冰更是毫不客氣地指出，柯文哲原本以「清廉」、「簡樸」形象起家，結果卻用選舉補助款來購買房產，這不僅違背了他最初的從政初衷，也狠狠打臉了民眾黨所標榜的創黨理念。難怪支持者們會感到心寒，甚至有人戲稱，民眾黨不只是在「加護病房」裡，連「葉克膜」都救不回來了。

柯文哲（中）原本以「清廉」、「簡樸」形象起家，結果卻用選舉補助款來購買房產，這不僅違背了他最初的從政初衷，也狠狠打臉了民眾黨所標榜的創黨理念。（資料照）

反觀其他政黨的做法，藍綠總統候選人往往會將選舉補助款回捐黨部或是用於公益事業，這不僅僅是符合法律規定，更是考量到社會觀感的重要性。然而，柯文哲卻選擇了與眾不同的做法，把資金挪作私用。這種做法當然不違法，但就如法律專家所說，這是一個觀感問題。要知道，政治人物的一言一行都在民眾的放大鏡下，這樣的行為難免引發社會的不滿與質疑。

或許柯文哲自己並不覺得有什麼問題，畢竟他在回應外界質疑時提到，這筆錢他用來購置辦公室，純粹是為了長期辦公考量，而不是個人享樂。更有趣的是，他還拿前總統蔡英文的例子來為自己辯解，表示這與蔡英文在卸任後也有個人辦公室的做法類似。然而，蔡英文的辦公室是租來的，而柯文哲的辦公室卻是用現金直接購買，這中間的差別，不是一個輕描淡寫的對比就能抹去的。

此外，國民黨市議員游淑慧更是直指柯文哲的「雙面人」形象，她諷刺道：「黨很窮，但主席富得流油？」這種極端對比，無疑讓支持者感到被欺騙。柯文哲一方面要大家繼續支持黨的發展，另一方面卻悄悄地為自己鋪平未來的生活路，這種做法讓人不得不懷疑他的誠信。

不僅如此，柯文哲的這筆交易還涉及到另一個敏感議題：透明度。購屋的過程中，是否完全符合公開透明的原則？為何這麼重要的決策，民眾黨內部似乎也被蒙在鼓裡？

柯文哲這筆4,300萬元的商辦交易，從一開始到最後的過程，整個民眾黨內部似乎都不知情。這不僅讓人懷疑，這樣的決策是否真的符合民眾黨內部的規範與程序？在這種情況下，即使柯文哲一再強調這是個人行為，但身為黨主席，他的行為必然會直接影響到黨的聲譽。試問，如果黨內的重要決策連最基礎的透明度都無法保證，那民眾又怎麼能放心地相信這個政黨？

而對於那些辛苦打拼的小草們，他們將自己辛苦賺來的錢捐給民眾黨，期望這個政黨能真正為人民發聲、改善社會。然而，當他們發現自己支持的政黨竟然用他們的捐款來為主席購置私人房產時，他們的心情可想而知。這些支持者中，有多少人是因為柯文哲當初的「清廉」、「平民」形象而選擇支持他的？現在這些形象被現實狠狠擊碎後，他們會不會感到被背叛？

這場風波再次提醒我們，政治人物的言行與其背後的動機，應該經得起最嚴格的檢視。當一個政黨的領袖選擇將大筆的選舉補助款轉為個人資產時，我們不得不問：這個政黨是否還能代表人民的利益？柯文哲曾經許諾的「改變台灣政治文化」如今看來，更像是一場政治上的笑話。

（作者為補教業）

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