自由開講》蔡英文任重道遠 很值得肯定

◎鄧鴻源

蔡英文卸任總統後首次出訪歐洲，她10月13日抵達捷克首都布拉格後，相繼到訪法國、比利時等地，在布魯塞爾出席歐洲議會（European Parliament）議員歡迎會，成為第一位到歐洲聯盟（EU）總部所在地並進入歐洲議會的台灣卸任元首。當晚並與曾任立陶宛國防部長的茱娜薇（Rasa Juknevičienė）等多位歐洲議會女性議員在104年歷史大學基金會（University Foundation）俱樂部餐敘。

前總統蔡英文十七日抵達歐盟總部所在的比利時首都布魯塞爾，在副議長皮齊耶諾（左）陪同下從歐洲議會大門進入，多位歐洲議會議員也在此等候歡迎。（中央社）

蔡英文卸任後不忘為國從事外交，將馬英九碾壓在地上，因為馬只會享受總統禮遇遊山玩水，對野蠻中國從不敢吭一聲，還虧自己是老蔣的信徒。

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蔡英文卸任總統後首次出訪歐洲，她10月15日抵達法國巴黎，將持續傳遞台灣對民主、自由與人權的信念，深化夥伴關係。（圖取自蔡英文臉書）

蔡英文希望歐美國家看見台灣在國際社會的貢獻是多方面，不只是台積電等高科技，還有台灣的自由民主與人權，且永遠堅守民主陣容，不怕中國。

蔡英文讓國際看見台灣 馬英九只尊中國

馬英九只會在台灣要求其他人效忠阿歐西，自己在中國訪問時卻是連屁也不敢放，自己可以講兩國論，他人說新兩國論就是不行，與中共一樣野蠻。

中國越打壓台灣，台灣越要有堅強的韌性不懼打壓，日前財信傳媒董事長謝金河就以「韌性台灣：以色列啓示錄」為題發文寫道：「這些年台海的危險，幾乎是世界的共識！最具代表性的是經濟學人週刊連續三年都用雜誌封面報導台灣是地表上最危險的國家，彭博甚至說台海開戰，然而台灣還是挺過來，台股屢創新高。」

其實亞洲最危險的是地區是韓國、日本與菲律賓，因為南北韓、中日與中菲之間，隨時都可能爆發衝突，台灣則穩如泰山，這都是要拜蔡前總統與賴總統穩健的外交與國防政策，讓歐美國家對我們刮目相看。

幸好2016年國民黨政權垮台，否則很難期待台灣有今日的榮景，可能早已溫水煮青蛙了。也很難想象，萬一2020年韓某當選總統，台灣會變成怎樣。

（作者為大學教授）



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