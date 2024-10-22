自由開講》合併可強化金融業數位轉型

◎吳蕚清／靜宜大學財務金融學系 助理教授

近日（10月9日）新光金、台新金分別召開臨時股東會，各自通過雙方合併案，其中尤以新光金股東之意向備受矚目，最後以占全體股權比重62%通過，而台新金亦以全體股東約72.83%贊成合併。雙方皆認為合併可帶來規模擴大、帶來經濟規模，也因雙方企業文化相近，經營專擅不同，可達到範疇經濟的優勢。而在過往研究金融業經營績效的文獻中，曾指出金融科技的運用對經營績效帶來正面影響，其原由涵蓋了規模經濟、範疇經濟，尤其是在範疇經濟上更加明顯。此外，透過金融科技可降低放款客戶違約風險進而增加金融業的穩定性。因此，本文將從「新新併」所帶來的範疇經濟、規模經濟，討論關於金融數位轉型所衍生的正向反應。

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近日（9日）新光金、台新金分別召開臨時股東會，各自通過雙方合併案，其中尤以新光金股東之意向備受矚目，最後以占全體股權比重62%通過，而台新金亦以全體股東約72.83%贊成合併。（報社合成／資料照）

以新光金、台新金合併來看，新光金長於保險，依該公司2023年年報，其保險公司資產佔所有金控資產規模71.87%，而台新金是以銀行為主，按今年8月台新金法說會內容，2024年第二季獲利貢獻度中，銀行占76%，是以該合併有著相互加乘效果，新金控公司的業務可達到範疇經濟的優勢。舉例來說，保險業的客戶群與銀行業的客戶屬性並不相同，二者合一可讓接觸客戶群體加大，又新光人壽歷史悠久，其原客戶特質與近來純數位金融客戶有著顯著差異，在符合個資運用的限制下，合併能擴展客戶資料庫，佐以大數據資料分析客戶業務需求，進而開拓符合客戶之新產品，刺激數位金融的創新。此為範疇經濟所帶來的金融數位轉型的好處。

其次以規模經濟來看，依金管會銀行局113年6月統計資料，台新銀行在數位存款帳戶開戶數為4,040,448戶，是銀行業中的第一名，而新光商銀之開戶數為447,430戶，遠低於台新銀行。再從電子支付帳戶中6月當月代理收付實質交易款項金額，台新銀行43,351千元，新光銀行為2,687千元，顯現二者合併可互補擴增數位金融業務規模，進而降低數位金融的平均創新成本，研發出讓客戶滿意的金融服務。再者，這一二年的AI工程大幅躍進，而在訓練人工智慧上，必須使用大量的資訊，但若不能建構在封閉的環境上，易把企業的營業祕密外洩，影響公司資訊安全。此時，透過合併，可讓企業在封閉的環境下將資料庫擴大，能在訓練提高AI的認知時，又不致外洩營業機密，促使金融業在AI的運用服務上得到更佳的效果。此為合併的規模經濟所帶來數位金融在AI運用上的契機。

依金管會銀行局113年6月統計資料，台新銀行在數位存款帳戶開戶數為4,040,448戶，是銀行業中的第一名。（資料照）

本文以新光金與台新金合併為例，從其合併所帶來的範疇經濟以及規模經濟的效益上，說明並指出了金融業合併可提高金融業數位轉型之強度。

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