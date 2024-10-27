自由廣場》鋼琴神童紀新的「祖國論」

◎ 陳昶日

鋼琴家紀新（Evgeny Kissin）兩週後將來台演出，除輪椅保留席外門票銷售一空，重演五月下旬在紐約卡內基音樂廳兩場獨奏會一票難求盛況。台北之後，紀新原訂轉往香港演出，距離音樂會前不到一個月時間，主辦單位宣布取消。

紀新是出生於俄羅斯的猶太人，十二歲時在莫斯科柴可夫斯基音樂廳演出蕭邦兩首協奏曲一鳴驚人，實況錄音名列古典音樂史經典傳奇，曾以「音樂神童」之姿活躍全球古典樂壇。已故指揮大師卡拉揚生前最後一次指揮柏林愛樂年終音樂會，合作對象即是當時才十七歲的紀新。卡拉揚女兒回憶說，一生中只見過父親流淚一次，紀新當年首次到薩爾斯堡試彈給卡拉揚聽，大師情不自禁流下淚來。昔日音樂神童四十年後風華正茂，此回是五十三歲的紀新第七度訪台。

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據官網，紀新離台後直接前往韓國，接著在日本連辦六場音樂會，演出行程馬不停蹄，唯獨取消香港一站，顯然並非出自身體健康因素，而是與紀新旗幟鮮明支持烏克蘭脫不了干係！

即使身為正統俄羅斯鋼琴樂派嫡系傳人，又是俄羅斯最高文化榮譽「凱旋獎」史上最年輕受獎人，紀新卻深以猶太身份幼年飽受霸凌經歷為苦，烏俄戰爭爆發後，毅然決然與俄國當局恩斷義絕。紀新痛訴：「俄羅斯是世上最反猶太的國家之一，不是我的祖國」，宣稱「身上沒有任何一滴俄羅斯血液」。

紀新是最早站出來譴責俄羅斯總統普廷的藝術家之一，兩年多來不遺餘力呼籲西方世界援助烏克蘭，從不畏懼表明立場。作為報復，今年七月俄國政府把他列為「外國勢力代理人」，如同貼上外國間諜標籤，這是來自莫斯科當局認證的一枚光榮勳章。

就在習近平與普廷在喀山金磚國家高峰會熱情握手前一天，港府自我審查宣布取消紀新獨奏會，無疑是淪為北京當局權力扈從又一明證，揣摩上意避免中俄一家親彼此尷尬用心良苦。

紀新曾於二○○九年獲頒香港大學榮譽博士學位，如今十分諷刺遭禁足香港，不僅是香港樂迷的損失，也是香港的悲哀。

（作者為古典音樂迷）

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