自由開講》迎接超高齡社會的新思維

◎吳潮聰

1889年德意志帝國的首相俾斯麥推出世界最早的退休金制度，他以65歲做為退休年齡；1935年，美國也推出社會安全制度，領養老金的法定退休年齡是65歲。於是，至今世界各國多將65歲以上的族群定義為老年人。

我國在1993年即已進入高齡化社會 ，2018年晉升為高齡社會，並將在明年（2025年）正式進入超高齡社會。（資料照）

二戰之後，因醫學進步、營養提升、公共衛生推廣，各國人民壽命得以延長，老年人口大增，社會人口老化成為趨勢；根據世界衛生組織（WHO）定義，65歲以上的老年人口佔7%以上為高齡化社會，14%為高齡社會，達21%為超高齡社會。

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我國明年正式進入超高齡社會

準此，我國在1993年即已進入高齡化社會 ，2018年晉升為高齡社會，並將在明年（2025年）正式進入超高齡社會，可見我國人口的老化速度相當快速，高齡人口的問題也將一一浮上檯面，政府施政也相繼推出相關措施，包括：高齡者的健康照護與長期照顧，高齡者社會參與及學習，高齡者的友善環境，世代和諧共融及高齡社會之永續發展等。

這些措施的推動與普及，需要大量人力、物力及財力，在國家施政千頭萬緒，財政負擔日增的當下，必須撙節資源，以免造成排擠效應而影響其他施政建設，全體國人尤須做好自我照顧，以期安享晚年。

首先，從年輕時就要做好財政規劃，據人力銀行調查，國內上班族接近一半是「月光族」，其中近2成須靠借錢度日，令人擔心他們在年老體衰，收入減少後將如何維生？有些國人雖在壯年打拼後稍有積蓄，卻過早將財產贈予子女，造成老後手頭拮据，或無以為繼，甚至流離失所，處境堪憐。

其次，全民健保制度雖讓國人能以相當低廉費用享受健康照護，但若多重病痛纒身以致頻繁進出醫院，也很麻煩，或因虛弱而需僱傭終日隨侍，人事費用也所費不貲。

國人若想在垂暮之年讓自己在經濟上不虞匱乏，且身心健康自在，享受科技帶來的方便與愉悅，就應多方準備，不僅要存老本，照顧老身。（資料照）

各國研究顯示，年長者罹患憂鬱症的比例越來越高，究其原因，孤獨與失落是發作的危險因素，許多年長者常在失去配偶或至親好友時，或在成年子女搬離家庭後，陷入嚴重的失落困境。不少為人子女因事業忙碌而僱外傭陪伴年邁父母，但因語言不通，表面上看似有人陪伴照顧，長者卻有口難言，內心孤獨寂寞可想而知。

在科技日新月異，3C產品推陳出新的今天，年長者遭遇學習新知的嚴重挑戰；多數人認為老了、腦子不靈活，學習新知便困難重重，但晚近研究顯示，長者學習新知最大的障礙不是腦部功能退化，而是心理缺乏自信。

迎接銀髮生活 應多方準備要存老本照顧老身

即將邁入超高齡社會之際，國人若想在垂暮之年讓自己在經濟上不虞匱乏，且身心健康自在，享受科技帶來的方便與愉悅，就應多方準備，不僅要存老本，照顧老身，疼惜老伴，多與老朋友連絡，更要擁抱新科技，再創新思維。

（作者為作者是精神科醫師）

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