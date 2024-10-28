自由開講》司法科學研究院不應這樣設

◎吳景欽

2017年司改國是會議，針對司法科學、鑑定機制之議題，決議建立獨立行使職權的國家級司法科學委員會，以強化司法發現真實之能力。而法務部正計畫將法務部法醫研究所改為國家司法科學研究院，卻嚴重違背司改國是會議之決議。

2017年司改國是會議，針對司法科學、鑑定機制之議題，決議建立獨立行使職權的國家級司法科學委員會。（資料照）

根據目前組織法草案，國家司法科學研究院乃設於法務部之下，就屬行政組織的一環，致不可能具有獨立性。尤其國家司法科學研究院，明顯是以司法鑑識與鑑定為核心任務，則於刑事鑑定之現況，對於公機關鑑定，總存有公正性、中立性之質疑，則在其總攬司法鑑定與鑑識下，就可能出現獨占化、集中化現象，致使已經失衡的當事人地位差，更為嚴重。

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根據目前組織法草案，國家司法科學研究院乃設於法務部之下，就屬行政組織的一環，致不可能具有獨立性。（資料照）

如在今年五月生效的刑事鑑定新制，已允准被告可向檢察官、法官請求鑑定，甚至在審判中亦可自行委請機關鑑定，即帶有抗衡公鑑定，並因此達於武器平等之目的在。尤其在過往，囑託醫院、學校、機構等的機關鑑定，往往僅以書面報告替代出庭，除審判者無法直接訊問外，也侵害當事人的交互詰問權，致為人所詬病。

故為解決此問題，新制即在刑事訴訟法第208條第2項規定，仍以真正實施鑑定者出庭為原則。惟依同條第3項第2款規定，依法令具有執掌鑑定、鑑識或檢驗等業務之機關所實施之鑑定，亦可僅提書面而不用出庭，就使原則有變例外之風險。

因依目前規劃，司法科學研究院，除保有法醫研究所的鑑定事務外，還增加複鑑、覆審之權，定義不僅未明，且到底在何種情況可為發動、可否救濟、法律效力如何等等，皆付之闕如，就等同空白授權給法務部自行補充，致使其職權無限擴張。更糟的是，一旦此組織法通過，就等同是依法令執掌鑑定業務機關，其所為的鑑定、鑑識、複鑑、覆審等，就可僅提書面報告毋庸出庭，致無從受到任何檢驗之可能性。

總之，國家司法科學研究院的設立，既使刑事司法的天秤嚴重傾斜，亦使公鑑定的權威效應更為強化，肯定不利於真實發現，甚至是冤罪的平反。故為避免步入如此的境地，就不應將司法科學研究院設於任何行政機關之下，而應是往獨立的法人化為前進。

（作者為真理大學法律系教授兼系所主任）

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