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自由開講》菲律賓選民反對親中候選人 台灣人呢？

2024/10/23 11:33

◎陳啟濃

近來菲律賓與中國在南海爭議海域頻頻爆發衝突，造成雙方關係的持續緊繃。最近有一項民意調查顯示，有超過七成的民眾表達，不會在明年五月的期中選舉，投票支持親中的候選人。菲國官員甚至呼籲選民，不要把票投給學中文只為了跟中國人問候農曆新年快樂的候選人。

從2023年開始，中國和菲律賓關係急轉直下，雙方圍繞著南海島嶼主權爭議的衝突，可說是越演越烈。（法新社）從2023年開始，中國和菲律賓關係急轉直下，雙方圍繞著南海島嶼主權爭議的衝突，可說是越演越烈。（法新社）

從民調顯示菲律賓人因為對國家利益的關心，為了團結國家力量一致對抗中國的惡意覬覦固有海域，將會藉著期中投票，表達出對親中候選人的嫌惡。正因為此項選舉包括有參議員、眾議員以及地方議員的席次，牽動到菲律賓國家未來的決策，特別是外交國防的方向。

反觀台灣上次立法委員的選舉，國民黨與民眾黨一直是比較親中的政黨，卻得到了超過半數的席次。雖然總統大位選舉由民進黨獲得，但見諸立法院開議以來，在野黨為了讓中央政府失去主導性，在立法院推出的所謂「立院改革法案」，以及目前藉著「原民禁伐補償金」的名義，阻撓總預算案的通過。一切的舉措都是在分化國家的團結，造成政府行政停擺，阻撓國家的進步。

比起菲律賓選民對於國家主權受到中國的威脅，超過七成的選民表達將要藉著選票制裁親中的候選人，顯然台灣選民對於國家面臨中共的統戰欠缺危機意識，無法凝聚出對國家認同強烈的情感，唾棄吃裡扒外的候選人，才會選出超過五成親中的立法委員。

雖然無法改變選舉結果，扭轉立法院目前親中政黨占多數的結構，然而我們可以藉著言論與行動，對於地方的民選立法委員，給予更多的遊說與壓力，警告他們不可分化國家力量，回歸到法制面進行政黨良性競爭。如若不然，將會藉著下次的選舉，給予替換，讓他們在國會能夠更加知所警惕，善盡立委福國利民的職責。

（作者為時事評論員）

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