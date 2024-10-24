自由開講》「1027」成了中共新的避諱數字

◎愚工

10月27日是中國前總理李克強去世一周年。根據法媒《rfi》的報導，河南省鄭州市9日突然宣佈，原定27日舉辦的大型馬拉松賽事，「因故」延期至11月3日；與此同時，安徽省本月的8場馬拉松賽事也全部「因故」延期，官方都沒有說明原因。此事是否與李克強周年祭日有關，社會議論紛紛。

中國前總理李克強去年10月27日過世後，他曾主政的河南省會鄭州擺滿民眾悼念花束。（美聯檔案照）

值得注意的是，河南是李克強主政過的地方，而安徽是李克強的故鄉。

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時任中國總理李克強（右）去年3月出席政協開幕會議。左為習近平。（歐新社檔案照）

相對於習近平的陰狠毒辣與專斷跋扈，李克強被認為是理性開明的國家領導人。他自創的經濟指數「李克強指數（Li keqiang index）」，是英國著名政經雜誌《經濟學人》在2010年推出，用於評估中國GDP增長量的指標。

「李克強指數」就是透過耗電量、鐵路貨運量和貸款發放數量三個指標分析經濟狀況。這如同暗批中國國家統計局的官方數據不可靠。他提出的「地攤經濟」及「中國有6億人的月收入僅人民幣1000元」說法，被認為是打臉習近平「國泰民安」及「貧窮清零」的偉大勝利。李克強這些「劣跡」被認為，他突然死亡是被習近平做掉的合理推論的依據。如今，他的忌日成為中共避諱的日子，更強化了這個推論的合理性。

追悼李克強的活動，及圍繞其祭日的活動所以被「暗令」禁止，源於胡耀邦的前車之鑑。胡耀邦被認為是開明派國家領導人，他於1989年4月15日病逝北京，數日後，北京天安門廣場人民英雄紀念碑附近出現小規模的自發性集會，悼念胡耀邦。而在北京主要高校校園內出現形形色色的大字報，借悼念胡批判1987年令胡耀邦下臺的「老人政治」。

基於對胡耀邦遭遇的同情和其開放清廉形象的尊崇，加上對改革開放以來引發的官倒與貪汙情況嚴重的不滿，使當時的青年學生紛紛出來悼念胡耀邦，以至引發後來的學生與民間聯合運動，並最終導致「六四天安門事件」發生。

64一直是中共祭禁忌的數字，如今又加了1027，凸顯了壞事做多了，就疑神疑鬼的中國特色。

（作者從商）



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