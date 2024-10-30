話說李筱峰》想起林茂生博士

◎ 李筱峰

一八八七年的今天（十月卅日），在台灣台南誕生了一個小孩，他就是後來成為台灣第一位留美哲學博士的林茂生；林茂生出生的隔天（十月卅一日），在中國浙江奉化也出生了一個小孩，他就是後來掌握軍政大權的蔣介石。六十年後的三月中，中國的蔣介石下令處決了台灣的林茂生！

林茂生。（取自作者臉書貼文）

林茂生出生的八年後（一八九五年），台灣被滿清割讓給日本，林茂生自此渡過他所謂的「孤憤楚囚五十秋」的歲月。雖然在日本殖民統治下的半世紀歲月，林茂生以「楚囚」自況，但是殖民統治下的林茂生，卻成就了他做為台灣社會精英的角色：一九一六年他從東京帝大畢業，成為台灣第一位文學士；一九二七年他接受台灣總督府的公費赴美國紐約哥倫比亞大學留學，投入當時著名的教育哲學家杜威（John Dewey）和門羅（Paul Monroe）門下，於一九二九年底獲哲學博士；留學前，他擔任過長老教中學的教務主任、理事長、台南師範學校的教授、台南商業專門學校教授。留學回來後，他出任台南高等工業學校教授。

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一九四五年八月中，二次大戰結束，林茂生終於告別他自己形容的「孤憤楚囚五十秋」的歲月，自以為「從此南冠欣脫卻，殘年儘可付閒鷗」，沒想到，一年半後，他不但不能像海鷗一般的自由翱翔，反而在二二八事件中喪命於他所迎接的「祖國」的槍下！

讓林茂生喪命的，不是別人，正是晚他一天出生的蔣介石。歷史竟是這樣的吊詭！對於蔣介石，林茂生曾經對他有過特殊的感情，我們可以從林茂生題為〈聞南京淪陷寄懷蔣主席〉的七言律詩看出來，時間在一九三七年底，南京遭日軍攻陷，在台灣的林茂生寫下了這首七律：

敢將隻手繫安危，最後關頭志可悲。

遺囑未能成革命，強鄰先以陷京師。

中山墓畔長秋草，江左營前樹旭旗。

惆悵金陵城下道，明公從此欲何之。

林茂生萬萬沒想到，他如此掛懷蔣介石，卻在十年後遭蔣介石下令處決。時間來到一九四七年，二二八事件爆發，許多台灣社會精英慘遭株連。當時擔任台大文學院代理院長的林茂生，於三月十一日無故被捕。原來，在台大臥底的學生特務向國府主席蔣介石電告說，台大學生有不穩情勢，可能是受院長林茂生的影響。蔣介石於是指示「速即槍決」。（詳見吳克剛回憶錄《一個合作主義者見聞錄》）

迷信槍桿子的蔣介石，當然不知道他所槍決的是一位具有民主主義、自由主義與實用主義的人本精神的教育家；而林茂生當然也沒有了解到曾經在中日戰爭中令他「痛心漢土三千日」的「祖國」，竟然擁有如此野蠻的政治文化。

異族統治者的日本，非林茂生心中的鍾愛，卻成就了他做為社會菁英的角色；同文同種的中國，是林茂生期許迎接的祖國，反而奪走了他的生命。或許，他所不喜愛的，才是他所熟悉的；而他所期待與寄望的，卻是他所陌生的。

林茂生的一生，是每個台灣子弟必須記取教訓的歷史。我們別再幻想外在的、專制極權的「祖國」，除了腳踏實地的民主自由的台灣，我們別無祖國。

（作者是台北教育大學名譽教授）

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