自由廣場》「超高齡社會」將屆 多關懷獨老

◎ 李月治

根據內政部「僅老年人口居住宅數」資料顯示，僅一名六十五歲老人獨居宅數從二○一三年廿九．四萬宅，至二○二二年五十二．八萬宅，十年成長近八成。高齡少子化，獨居長者愈來愈多，孤獨死現象頻傳，甚至有長者死亡超過三個月才被發現。

最近在 Netflix熱播的台劇《人生清理員》，該劇描述一群從事特殊現場清潔工作的人員，從清理死亡現場，挖掘出一個個交織著悲傷、孤獨、遺憾、歡樂與溫暖的人生故事。

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這群從事死亡現場清潔工作的人們，在充滿著屍臭、腐敗、髒亂、蚊蠅、血跡與蛆蟲的環境下，目睹一幕幕孤獨死的不堪和悲劇，清理現場也清理人生的遺恨，那些來不及的告別，逝者的缺憾，生者的悲痛，讓人唏噓低迴的世間百態。

劇中獨居的王伯伯，無兒無女，以賣保健食品維生，因為寂寞聽電台成為一種寄託，常常叩應到電台和主持人聊天。他過世後，電台主持人還叨念著王伯伯怎麼很久沒叩應進來了。他的老友，明日清潔社的老闆在整理遺物時，打電話到電台致謝：「幸好有你們這個電台可以跟他聊天說話，非常感謝。」

二○二三年底，世衛宣布，孤獨已成為一個全球性公共衛生問題，不容忽視。以前農業社會，幾乎沒有孤獨死，高速發達的現代化社會，不婚不育、高齡化，加上人際疏離冷漠，親情淡薄，孤獨老去已是社會新樣態。

有時我們嫌棄長輩發來的早安圖，但這不失為報平安的方式。「如果哪天我沒回訊息，請大家記得來敲我的門啊。」該劇製作人楊凱婷說，這句辦公室裡同事間的玩笑話是現代社會孤獨的縮影。

明年，台灣就要邁入「超高齡社會」，朋友跟我說，獨居最討厭兩種日子「佳節和生病」。一個人海嘯來襲，除了政府、社福相關單位架起有效安全網，社區里鄰發揮功能，守望相助，讓孤獨死的悲劇減少。獨居長者也要自救，首要照顧好身體，加強社會連結，未雨綢繆，在變老的路上善待自己，善終善別，不留遺憾。

（作者從事服務業）

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