自由開講》發錢的禁伐補償政策 加劇原民文化智慧流失

◎Kui Kasirisir （排灣族，屏東科技大學社會工作學系，教授）

林益仁 （台北藝術大學博物館學研究所，教授）

王宏仁（國立中山大學南島研究中心，教授兼主任）

許家豪（國立中山大學西灣學院，助理教授）



國民黨要求增加禁伐補償經費而阻擋國家總預算的問題，已經有從法律角度探討，我們則希望從該政策對原民社會的負面衝擊，進行更廣泛的討論。

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國民黨要求增加禁伐補償經費而阻擋國家總預算的問題，引起熱議。（資料照）

首先，此政策造成原民社會內部分配不正義結果。原民地區的土地所有權問題錯綜複雜，除了被殖民國家占領的土地問題外，另外一個問題是戰後進行「個人私有土地」登記，此過程讓許多原屬於公共資產的部落土地被熟悉法律的人登記走，形成嚴重土地分配不均，這個可以從只有0.1%的人，卻領走全部禁伐補償預算的21%而看出，其他全國90%的原住民完全領不到。

看起來好像是補償殖民不正義的政策，其結果卻是加劇原住民族内部的社會不正義。

老人家說，竹子越砍，竹林生態越是健康，不整理砍伐竹林，不一定是最好的自然保育策略。（中央社資料照）

其次，以發錢方式進行的禁伐補償，讓原民的傳統文化加速流失。新竹尖石鄉的桂竹是泰雅族文化的夥伴植物，有許多的生活經驗，器具與故事都跟竹子有關。老人家說，竹子越砍，竹林生態越是健康，不整理砍伐竹林，不一定是最好的自然保育策略。

竹林底下還有寶物，就是微生物，竹子根部會儲存糖分，因此微生物會聚集，成為自然農法中重要的發酵動力。族人以前在竹林養雞沒有臭味，就是因為有微生物可以分解雞糞便。禁伐補償政策讓這樣的泰雅智慧與生態知識逐漸消失，不再被看見、保存跟流傳。

最後，所謂「禁伐」對於自然生態並不一定友善，傳統原民農業方式才是人類的智慧結晶。許多學者發現，世界各地原住民的火耕實作，更能兼顧生態平衡、促進生物多樣性和保護文化遺產，也能夠與土地管理策略結合，增強土地及生態復原能力，減少因氣候變遷帶來的野火風險。火耕農業看似增加碳排，但在土壤肥力及生態恢復後反而減少了總體碳排。

遺憾的是，本來能夠成為理解原民文化、知識並兼顧公正轉型的社會討論，卻變成了以喊價來比較誰更「照顧」原住民族的問題。

以補償金額作為衡量政府是否「照顧」族人的指標，容易形成政黨競標討好選民的困境，也忽略政策的公共性與社會正義問題。

我們建議，與其制定只有少數人可以領取，且對原住民族傳統生活文化可能有破壞的政策，不如思考如何利用這一筆經費來幫助最弱勢的族人，例如交不起健保費的族人、提高對體力勞動族人的勞退補助比例，或是支援族人利用傳統智慧進行國土保育，讓國家經費用在完善族人的公共資產，而不是進入少數人的口袋。

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