健康醫療網》台灣高齡者多重用藥率增10％！ 醫籲「這樣做」避免藥品交互作用、用藥錯誤

多重用藥的常見原因，包括：因多重慢性病就診不同科別或醫療院所而使用多種藥物治療；自行購買藥物服用；醫師開立其他藥物來處理目前藥物引起的副作用。 高齡身體衰退 藥品副作用、交互作用風險增加！

台灣預估在2025年將邁入超高齡社會，這意味者每五人當中就有一位是65歲以上長者。「多重用藥」是高齡者健康照護中一個相當值得重視的議題，雖然對多重用藥目前並未有公認的定義，但一般最常以同時使用五種以上的藥物做為多重用藥的定義。台灣高齡者多重用藥的盛行率由2000年的22.9%增加至2013年的32.1%，增幅近10%。

高齡者因共病易多重用藥 也因退化增加多重用藥風險

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臺北醫學大學新國民醫院藥劑科楊心儀組長指出，多重用藥的常見原因，包括：因多重慢性病就診不同科別或醫療院所而使用多種藥物治療；自行購買藥物服用；醫師開立其他藥物來處理目前藥物引起的副作用。

高齡身體衰退 藥品副作用、交互作用風險增加

新國民醫院說，高齡者因為身體組成改變、肝腎功能退化，影響藥物在身體吸收、分布和代謝之能力，進而提高藥品副作用及交互作用之風險。研究指出多重用藥導致高齡者反覆跌倒的可能性提高1.5至2倍，尤其是使用鎮靜安眠藥、抗憂鬱藥及抗癲癇藥。

研究指出多重用藥導致高齡者反覆跌倒的可能性提高1.5至2倍，尤其是使用鎮靜安眠藥、抗憂鬱藥及抗癲癇藥。（www.freepik.com）

此外高齡者記憶與認知功能退化及視力障礙，加上藥物種類繁多且複雜的服藥方式，可能會造成病人自行停藥、忘記吃藥或吃錯藥的比例上升，增加整體用藥錯誤之風險。

「整合照護門診」與「周全性評估」門診 加強檢視不當用藥

楊心儀叮嚀，為了減少多重用藥可能造成的用藥相關問題，目前部分醫院有提供整合照護門診的服務，針對具有複雜病況與照護需求的病人，進行「周全性評估」，可加強檢視副作用、交互作用、重複用藥及潛在不適當用藥等問題，保護病人的用藥安全，並減少病人及家屬在各醫療院所間奔波及等候的時間。

即使未提供整合照護門診服務的醫院，醫師與藥師仍可利用健保雲端藥歷的資料得知病人半年內於各醫療院所之藥物處方，進而評估病人用藥相關問題並提供建議。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 台灣高齡者多重用藥率增10％！ 醫籲「這樣做」避免藥品交互作用、用藥錯誤

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