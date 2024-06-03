自由廣場》老人健保擴大免費？ 恐加大世代對立

◎ 魏思源

立院國眾兩黨黨團及部分在野立委提出老人福利法修正草案，增訂中央主管機關補助老人健保費規定，明定最近一年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅率未達廿％者，由中央主管機關補助。

衛福部去年曾與行政院開會，鎖定低所得且未領取其他社福補助族群，進行健保費全額補助，以優先照顧、協助經濟弱勢民眾減輕繳納全民健康保險費負擔，但在野黨的提案，要求綜所稅率未達廿％的年長者，由中央全面補助健保費，這無異是劫貧濟富，不但造成年輕世代的剝奪感，還可能引發嚴重的世代對立。

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財政部統計，去年地價稅納稅人口中，逾六十五歲占比達三成三，為各年齡層中最高，等於大部分銀髮族為有屋階級。在台灣傳統觀念裡，「老年人」似是人老力衰、無經濟能力，只能依靠子女扶養的社會弱勢族群。但有學者指出，這一代老年人生於憂患，對養老已有準備，不期待依靠兒女，也許出手保守，但絕非不花錢，認為老人是依賴人口，其實是迷思。

反觀年輕人初入社會，本身無儲蓄，根據統計，二○二二年平均青年失業率十一．七九％，為全體失業率三．六七％的三．廿六倍。且不少學子踏入社會是背學貸進入低薪勞動環境，在學貸屆期後仍未能償還，陷入「體感貧窮」。

因應超高齡社會即將來臨，我們不反對政府照顧貧老弱勢，但不樂見社會福利政策像菜市場漫天喊價，沒把錢花在刀口上，甚生排擠效應。當健保資源未能達到優先分配給真正需要幫助的人，絕非實現我們對社會公平和正義的承諾。

（作者從事資訊業）

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