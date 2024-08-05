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自由廣場》美國經驗／開放大學 讓老人上學去

2024/08/05 05:30

◎ 丘引

因招生人數不足，近年陸續有私校退場。台灣嬰兒出生人口持續低迷，台灣社會的老年人口則節節上升，以二○二三年來說，台灣六十五歲以上的人口佔了總人口的十八．四％，與此同時，韓國比台灣更嚴重，六十五＋佔了韓國人口的十九．五一％。因此，二○二五年，台韓將雙雙邁入超高齡社會，也就是每五個人中就有一個人是六十五＋。由此看來，兩國都將面臨嚴重的大學、高中、國中小和幼稚園的關閉，以及房價下跌的機率增高。

大學是否該因招生數不足而關閉呢？以美國來看，不必然。美國的大學生和研究生的年紀早已經走出傳統學生的範疇，大學和研究所本來就開放給各個年齡層的人申請，但也不因為年紀而有特殊待遇，申請大學和考試及寫報告，非傳統學生和傳統學生一律平等。美國的大學如此開放對美國的社會進步有極大幫助，因為過去學習東西很多都因時代進步而不適用了。

再則，非傳統學生（如四十歲、六十歲、八十歲，甚至百歲）因重回學校，不只有助於個人進步，在促進記憶和認知能力方面也大有斬獲，就像人們常說的，大腦用就進，不用就廢（退），而且提升社會人口的水準，對社會和國家的進步有極大裨益。

運用老年人口紅利 創造雙贏

因此，既然台灣擁有龐大的老年人口，為何不採取老年人口紅利的做法，大方地開放大學給非傳統學生入學？減班或廢校的中小學可成大學分校，讓老年人就近上學。以台灣戰後嬰兒潮人口的龐大數目來說，這對這些大學的存活絕對只有好處沒有壞處。再說戰後嬰兒潮的人口（一九四六～一九六四），年輕時台灣的經濟正在起步，當時只有三成人口能上大學，七成的人和大學無緣。如今，這些戰後嬰兒潮人口垂垂老矣，但他們也因踩在經濟起飛的年代，大部分的人經濟力還算小有成就，他們有能力也願意支付大學甚至是研究所的學費。

由此，我要問的是，教育部還要綁手綁腳嗎？還是大開大闔讓大學有一線生機，也讓老年人有一個求學窗口，提升生命意義，這樣必然提高老年的身體和頭腦及心理健康，對台灣社會有好無壞。

日本早已是世界最老人的國度，二○○四年就進入超高齡社會，到二○五○年，每三個日本人就有一個六十五＋以上的老人（卅六．六％），日本的老年人拖垮他們的中年子女，也是我們必須正視的危機。我們該以日本為借鑒，大膽地開放大學來因應台灣人口的改變。

賴總統將長照調整為三．○固然不錯，但更重要的是，讓台灣老年人在往生前不躺床七、八年，甚至像英國伊莉莎白女王工作到最後一刻，應是我們的終極目標，也是老人的希望所在。更是為台灣社會的產能挹注一股老年人口紅利，何樂不為？

（作者為作家及美國喬治亞州立大學老人研究所學生）

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